露營場難合法化 花蓮僅1件過關

中央政府近年積極輔導非法露營場合法化，訂定「露營場管理要點」輔導。花蓮縣政府統計，縣內有48件通過第一階段許可，僅1件通過第二階段登記。縣府表示，件數少原因是卡在第二階段程序複雜，觀光處將辦說明會，輔導業者合法化。

縣府觀光處觀光產業科表示，業者申請合法露營場共二階段，第一階段需取得土地許可，第二階段要符合水土保持法等法規，若要蓋建物須有建照，再來也要取得使用執照，最後通過審核，才能合法登記露營場，程序繁複，花蓮少有業者進入第二階段，目前有48件通過第一階段、31件審理中，只有1件通過第二階段登記。

觀光產業科指出，去年0403地震重創觀光業，有些業者觀望是否要進入第二階段申請，現階段大多業者先取得土地許可同意，之後再考慮是否申請第二階段。

違法露營場暫無專法可罰，目前縣內有40多家非法露營場，觀光產業科指，若發現業者違規，只能利用區域計畫法中的使用地目不符開罰，或針對農舍等違規建物，以農業相關法規處罰；合法露營場會替旅客保險，非法業者有無保險無法可管。

觀光處在本月6日曾召開會議，詢問業者申請合法露營場遇到什麼問題，希望了解每位業者對營位設施的認定與看法；觀光處未來將在北、中、南區辦說明會，詳細介紹申請要件。