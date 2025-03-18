女兒幫洗腳 母親哭了..宜蘭「甲父母洗腳」號召千組家庭參加

宜蘭「2025甲父母洗腳」孝行活動訂母親節舉行，預計號召1千組家庭參加。今天邀請總統教育獎得主示範如何幫父母親洗腳，現場有母親被孝行氣氛感動到淚流滿面，主辦單位表示，當天除了洗腳重頭戲，還舉辦捐血、浴佛及攝影比賽，鼓勵熱血助人，歡迎更多人報名參加。

今年由代理縣長林茂盛、議長張勝德擔任榮譽會長，悟饕集團董事長李照楨、前副縣長林建榮、頭城鎮前鎮長長陳秀暖等人都熱心投入，邀請全國孝行獎及總統教育獎得主陳誼臻擔任2025洗腳代言人，分享她自幼孝順外公與母親、卓越成績的勵志故事。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣孝親尊師聯盟長期推動「甲父母洗腳」活動，邁入第18年，體現老有所終、幼有所養的社會價值，所謂百善孝為先，今年在宜蘭運動公園風雨籃球場擴大舉行，藉以弘揚孝道，鼓勵尊敬父母、傳承孝行。

總統教育獎得主陳誼臻今受邀出席記者會，在母親陪同下幫阿公洗腳，洗腳奉茶後，三代人緊緊擁抱，氣氛溫馨；另一位總統教育獎得主林子陽是混血兒，他也是幫阿公洗腳，體驗孝親文化；新住民母親何祥鶯看著女兒林秀郁幫她洗腳，當場感動到淚流滿面。