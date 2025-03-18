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基市府考慮城際轉運站營運商退場 上網採購勞務

中央社／ 基隆18日電

基隆城際轉運站去年7月啟用，不久後營運商美德泰公司發生積欠員工薪資，由於美德泰在轉運站招商部分遲未達標，市府已發函要求改善，考慮輔導美德泰退場，並已招標勞務採購。

基隆市政府委託美得泰先進醫護管理顧問股份有限公司營運城際轉運站，第1階段轉運設施去年7月啟用，未料9月就發生美德泰積欠員工2個月薪資，前後任市府更為此互槓。

基隆市政府交通處代理處長黃詩涵今天表示，關於第2階段招商部分，美得泰有提報相關招商企業進駐進度，市府秉持持續輔導業者立場，當然希望能順利招商，倘未能順利招商，市府也會考慮朝向輔導業者退場。

據指出，美得泰在與市府契約中，目前仍有許多承諾事項及招商期程尚未達成，市府已發函通知改善，美得泰若未在期限內改善，市府將輔導業者退場。

由於美得泰先前也積欠清潔協力廠商款項，協力廠商因而不願派員清潔，當天市府緊急調派人力支援，市府為避免類似情形發生，根據政府電子採購網資訊顯示，市府已於2月18日上網公告「114年基隆轉運站委託營運管理案」，預算金額為新台幣960萬元，決標方式準用最有利標。

據了解，此勞務採購案包含轉運站機電、站務和清潔部分，若市府需要因應時，由市府通知得標廠商，處理城際轉運站相關設施維運，但此標案不包含商業設施招商部分。

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