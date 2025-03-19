看見幸福台灣／宜蘭…居住環境 名列前茅

政府推動台灣2050淨零排放政策，帶動企業與全民力行ESG（環境、社會、治理），宜蘭縣早在相關政策推動之前，就已相當重視空汙、碳排放、環境汙染等問題，對宜蘭人而言，維持「好山好水好空氣」已經深入每個宜蘭人的DNA。宜蘭良好的環境品質，也使得宜蘭縣民在居住條件、環境品質上滿意度都居全台第三。

宜蘭縣已經連續多年獲頒環境部空氣品質維護及改善工作績效展現成果「特優」，宜蘭縣政府不忘持續強化生態優勢，維護環境品質，引進最新科技AI人工智慧，包括在利澤焚化廠、龍德及利澤兩大工業區裝設空汙監錄系統，並搭載AI人工智慧判讀空汙功能、自動化系統即時通報、空拍機紅外線攝影，經由科技執法快速揪出露天燃燒及工廠排放空氣汙染。利澤焚化廠也是全台首座導入AI智能焚化的示範廠，去年底完成建置的倉儲式資源再生廠也率全台之先投入碳盤查工作。

此外，宜蘭縣府為了維護環境與居住品質，也有多項創舉，包括全台首創大溪漁港「海廢就地回收成材」海廢暫置所啟用、領先全國七大商港於蘇澳港建置智慧化汙染防制設施等。

宜蘭縣在2024年縣市幸福大調查中，以總分55.11分，幸福指數總排名第八名，比2023年上升一個名次，其中，在政府統計數據居全台第七，民意調查表現居全台第九。宜蘭縣的幸福座標位於政府統計數據、民意調查結果雙優縣市區。

宜蘭縣在政府統計數據中，表現最好的是居住領域，「平均每人居住面積」為每人19.63坪，全台第一。其次是空氣品質指標，居全台第三名，僅次於台東與花蓮。至於表現期待加強的項目，以人身安全表現較弱，「暴力犯罪發生率」每10萬人有2.89件，落在中後段班。另外，宜蘭縣在收入、就業、教育與服務可近性等四個領域，也有加強的空間，四項均居全台第13名。

在民意調查項目，民眾滿意度最高的是「居住條件」、「環境品質」兩項，滿意度均為全台第三名。這點與政府數據的居住面積、空氣品質表現最佳的結果相近，顯示宜蘭生活環境的好讓民眾都相當有感。滿意度較低、期待加強的項目，則有「教育成就」、「健康狀況」的滿意度較弱，反映宜蘭縣民期待縣府可以在教育、健康相關部分可再多加強。