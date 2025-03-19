看見幸福台灣／宜蘭縣代理縣長林茂盛 把民眾小事當大事

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，縣府將民眾的小事視為重要的大事，全力耕耘宜蘭這片土地。過去六年施政以聯合國永續發展目標（SDGs）為基礎，在社會福祉、經濟繁榮與環境保護之間取得平衡，宜蘭正逐步邁向永續發展的典範城市，各項施政穩健發展，讓縣民感受到幸福與安居樂業。

林茂盛表示，縣府團隊在交通建設、民生福祉、環境永續、經濟發展、社會照護及觀光亮點等施政領域的努力與成果，把每位鄉親視如家人，確保每項政策符合民眾需求。

婦幼健康是家庭幸福的根基，縣府以多元措施支持父母安心養育子女，包括提高育嬰津貼、提供月嫂到宅服務、改善哺乳環境及增加托育名額，減輕家庭負擔。教育方面，持續推行讀書免費政策，提升學校午餐品質，為學童創造安全舒適的學習空間。

體育與休閒領域部分，宜蘭與羅東運動公園的太陽能光電風雨球場已於去年8月啟用，同時規劃建設薛長興全齡風雨樂活館、丟丟噹森林公園及宜蘭運動公園遊戲場等三處共融式特色遊戲場，為民眾提供晴雨皆宜的運動休閒場所。

面對高齡化挑戰，全力推行「長青食堂2.0」、「健康磐石大聯盟」及「高齡生活大學3.0」等計畫，並創新推出「健康存錢筒‧愛的零用金」等服務，成效卓著，獲得衛福部全國高齡友善城市創新獎及2024天下城市治理卓越首獎的高度肯定。

交通建設方面，致力拓展並完善聯外及縣內路網，高鐵宜蘭站未來將發展為東部轉運中心，鐵路高架化計畫將促進鐵路兩側的都市均衡發展、台62線延伸宜蘭將紓解國五壅塞。

在農漁產業方面，藉由競賽和展銷活動擴大農漁產品的市場銷量，塑造品牌形象，此外推動太平山森林鐵路復駛、串聯蘭海鐵道五漁村及冬山河流域等景點，為遊客打造豐富多元的旅遊體驗。