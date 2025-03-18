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提升台東醫療能量 莊瑞雄和陳瑩協助馬偕找地擴建

中央社／ 台東縣18日電

提升台東馬偕醫院醫療能量，立委莊瑞雄和陳瑩協調衛福部、國產署提供土地擴建，初步達成共識，將由國產署提供附近可撥用土地。

民進黨籍立法委員莊瑞雄和陳瑩，今天邀請衛福部、國產署人員和台東馬偕醫院長王光德及相關人員座談，討論馬偕醫院重建醫療宿舍及改善停車空間等提升醫療能量案，並且前往醫院附近查看可撥用土地。

莊瑞雄事後透過新聞稿表示，台東長期面臨醫療資源不足的挑，偏鄉地區醫療不平等問題更是影響居民健康權益的重要議題。他於日前於立法院總質詢中，提出台東馬偕醫院擴建計畫，獲得行政院長大力支持，並責成相關部會積極推動。

為加速推進此計畫，他與陳瑩今日特別前往東馬，召開擴建協調會，並到現場會勘，並在會中與衛福部、國產署及馬偕醫療體系達成初步共識，象徵東馬擴建案成功踏出關鍵第一步，為當地醫療量能注入強心針，大幅提升台東的醫療可近性與可及性。

莊瑞雄表示，東馬的擴建計畫符合使用國有土地「公共性」、「政策性」及「必要性」的原則，東馬應盡速提出相關文件供衛福部審核，以利國產署迅速釋出台東市內適合的閒置土地，加速東馬的租用與擴建流程，確保計畫順利落實。

陳瑩表示，今天現勘與協調結果，國產署將出租台東馬偕醫院附近10筆土地，合計約1789平方公尺，供台東馬偕醫院規劃使用。衛福部將針對台東馬偕的規劃內容，積極協助院方提出興辦事業計畫，承租國產署土地並辦理用地變更為醫療專區，重建醫護宿舍及改善停車空間使用。

在台東奉獻醫療將近30年，畢生努力為台東醫療爭取資源、提升設備的台東馬偕醫院長王光德表示，在行政院、衛福部、國產署、莊瑞雄和陳瑩立委的努力下，東馬擴建案終於露出曙光，向前跨出一大部，希望未來能盡速擴建，提升東馬的醫療量能，讓病患多出一線生機。

台東 國產署 馬偕醫院

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