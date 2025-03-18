露營場合法化程序繁複 花蓮僅1件通過第二階段

中央政府近年積極輔導非法露營場走向合法化，訂定「露營場管理要點」輔導業者。花蓮縣政府統計，縣內有48件通過第一階段許可，有1件通過第二階段登記；合法露營場通過件數少的原因，主要是卡在第二階段程序複雜，不容易通過，觀光處將辦說明會，盼早日輔導業者合法化露營場。

縣府觀光處觀光產業科表示，業者申請合法露營場共有2階段，第一階段需取得土地許可，第二階段要符合水土保持法等法規，若要蓋建物需要有建照，再來也要取得使用執照，最後通過保險審核，才能合法登記露營場，程序繁複，花蓮少有業者進入第二階段，目前有48件通過第一階段、31件審理中，只有1件通過第二階段登記。

觀光產業科指出，去年403地震重創觀光業，有些業者觀望是否要進入第二階段申請，現階段大多業者先取得土地許可同意，之後再觀察整體產業，考慮是否申請第二階段。

不過，違法露營場暫時沒有專法可罰，目前縣內有40多家非法露營場，觀光產業科表示，若發現業者違規，只能利用區域計畫法中的使用地目不符開罰，或針對農舍等違規建物，以農業相關法規處罰；另合法露營場會替旅客保險，非法業者究竟有無保險也無法可管。

觀光處在本月6日曾召開會議，詢問業者申請合法露營場遇到什麼問題，主要是每位業者對於營位設施的認定與看法不一樣；觀光處未來將在北、中、南區舉辦說明會，詳細介紹申請合法露營場要件，希望露營場盡快合法化。