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基捷變電廠址讓基隆人不安 陳純敬拜會謝國樑化解歧見

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今與新北市副市長陳純敬會面後說，基捷未來事務，台北、新北和基隆會先取得共識，再與交通部溝通。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今與新北市副市長陳純敬會面後說，基捷未來事務，台北、新北和基隆會先取得共識，再與交通部溝通。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府主責基隆捷運工程案，基市府對部分作業有微詞，新北市副市長陳純敬今天拜會基市長謝國樑說明。雙方溝通後，謝國樑說，基捷未來事務，台北、新北和基隆會一起討論，可確定的是不管是現在或未來，都需要向中爭取更多預算。

基隆捷運規畫兩端分別為基隆市區和台北市南港區，其中基隆八堵到南港路線已確定，例為第1階段興建。八堵到基隆市中心路線有爭議暫緩作業，列為第2階段工程。

新北市捷運工程局2月初到基隆市暖暖區，舉辦都市計畫公開展覽前座談會，提及可能徵收民宅土地興建變電站方案，居民懸掛看板表達抗議。

新北捷運局規畫基捷土建工程分區段招標，基隆市議長童子瑋質疑依新北規畫，基隆境內路段可能「暫緩」，恐讓基隆捷運境內路線成為「支線」，讓基隆錯失產業發展與城市升級的機會。

變電箱場址和分區段招標作業，引發基隆人疑慮 ，讓謝國樑頗有微詞。陳純敬和李政安今天近午到基市府拜會，向謝說明新北市推動基捷作業，雙方溝通各自立場及未來合作模式。

謝國樑下午在議會受訪時說，今天和陳純敬、李政安談了滿多有關基捷事，還沒有辦法確定的部分暫不公開，至於過去碰到的問題，他希望新北協助解決，有獲得善意的回應。

謝國樑表示，未來討論基隆捷運的時候，盡量要3個城市共同合作，台北、新北、基隆聚集起來，一起討論未來的政策，包括預算、發包施工，很感謝新北市長侯友宜也很關心這件事，積極地推動，並在今天和陳純敬面對面討論。

謝國樑說，基隆捷運以後的問題，3個城市一起先談是有需要的，並且確定未來會這樣做，有了共識以後，再看如何跟交通部做更多的溝通，因為看起來不管是現在或未來，都需要向中央爭取更多的預算。

基隆捷運 謝國樑

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