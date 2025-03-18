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電價漲不停！宜蘭推節電從社區做起 32社區1年省下6萬7千度電

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府推全民節電，從社區做起，今天邀請社區分享節電經驗。圖／縣府提供
宜蘭縣政府推全民節電，從社區做起，今天邀請社區分享節電經驗。圖／縣府提供

宜蘭縣努力推動綠能節電，縣府輔導社區建築物及空間進行節能改造，共32處社區參與，合計1年節電達6萬7460度；縣府還特別請建築師指導如何改善建築物的通風隔熱或更換電器，提升節電效能，今天表揚參與的社區及經驗分享，未來計畫持續擴大推動。

國內電價漲不停，台電下個月將調漲電價平均調幅6%，鎖定330度以下民生住宅及小商店家。宜蘭縣政府長年推動永續發展，除了配合打造清水地熱發電廠，同時也輔導各社區活動中心的建築物改善通風隔熱、汰換耗電的老舊電器，省下更多電費開支。

宜蘭縣住宅部門節電工作，這次以社區的公有建物節能改造作示範，包含老舊燈具汰換為節能LED燈具、空 調、冰箱汰換為1級能效電器、出入口設置冷氣不外洩裝置、屋頂實施隔熱漆、開口部窗戶設置百葉窗、遮陽簾、採用節能反射玻璃等，社區合計一年省下約6萬7460度電。

32個參與社區中，「節電王」是蘇澳鎮永榮社區發展協會，其節能改造措施包括屋頂隔熱漆施作、把空調汰換成為1級效能，永榮社區一年節省8246度電。

縣政府今天辦理「社區建築通風隔熱與設備能效提升計畫成果發表會」，代理縣長林茂盛頒發感謝狀給32個參與社區，感謝對宜蘭節能減碳盡一份心力，另為了持續擴大社區推動節電量能，邀請員山鄉蓁巷社區發展協會及羅東鎮漢民社區發展協會進行節電經驗分享。

縣政府工旅處表示，縣府協助社區建築節能改造計畫，今天還設計製作節能教育宣導看板，讓民眾帶回社區宣導節能減碳，讓居民來到社區更加了解節電手法，把節電意識擴散到家戶，並轉換成實際行動與用電習慣，達到全民節電。

宜蘭縣政府設計製作節能教育宣導看板，讓民眾帶回社區宣導節能減碳，把節電意識擴散至家庭中，轉換成實際行動與用電習慣，達到全民節電。圖／縣府提供
宜蘭縣政府設計製作節能教育宣導看板，讓民眾帶回社區宣導節能減碳，把節電意識擴散至家庭中，轉換成實際行動與用電習慣，達到全民節電。圖／縣府提供
宜蘭縣政府推全民節電，從社區做起，今天邀請社區分享節電經驗。圖／縣府提供
宜蘭縣政府推全民節電，從社區做起，今天邀請社區分享節電經驗。圖／縣府提供
宜蘭縣政府推全民節電，從社區做起，今天表揚配合節電的32個社區，一年省下6萬7460度電。圖／縣府提供
宜蘭縣政府推全民節電，從社區做起，今天表揚配合節電的32個社區，一年省下6萬7460度電。圖／縣府提供

宜蘭 建築師 節電

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