基隆轉運站防鴿子來棲息 已安裝驅鳥器 考慮再設隔離網
基隆市議會臨時會市政考察行程，今早到基隆轉運站了解營運作業。轉運站大頂棚成為鴿子棲息據點，衍生髒亂問題，交通處代理處長黃詩涵說，業者已加裝17組驅鳥器已見成效，並研議是否加設隔離網，更徹底的解決問題。
第20屆市議會10日至21日召開第13、14 次臨時會，10至13日討論17件市政建設，14至18日安排市政考察行程，19、20日第1讀會，21日為第2、3讀會及臨時動議。
今天市政考察行程首站是基隆轉運站，議員一行人上午9時許到轉運站後，黃詩涵簡報營運概況指出，基隆轉運站分兩階段啟用，第1階段轉運設施去年6 月29、30日試營運，去年7月1日正式啟用，目前持續由得標廠商、美得泰先進醫護管理顧問公司負責營運中。
黃詩涵表示，基隆轉運站第2階段商業設施招商部分，營運廠商評估規畫採餐車或便利商店等商業類別進駐，並向多家業者洽詢進駐意願。
基隆轉運站大頂棚因為大量鴿子棲息，排泄物造成轉運站地面髒亂，交通處要求業者加強清潔維護工作。營運廠商每天早、晚班各派駐3 人負責全場清潔工作，除了清洗地面，工作重點還包括清潔手扶梯手把、廁間，提升服務品質。
黃詩涵說，為完善轉運站的服務內容，第2階段商業設施會先在2樓，提供民眾候車所需商業元素，後續再於1、3樓引進適當產業，活動地方經濟及促進觀光。
轉運站的環境衛生方向，黃詩涵表示，營運廠商已在大頂棚安裝17組驅鳥器，利用音波防止鴿子來棲息，觀察問題大概已解決了九成，市府還在研議在大頂棚屋頂增設隔離網，提升驅鳥效果。
市議員一行人在基隆轉運站聽取簡報，並實地走訪轉運站營運現況，下午開議後，再詢問市府相關問題及提供見解，希望轉運站營運能更加完善，讓通勤民眾更便利。
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