聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭市童樂會 打造5特色遊戲區

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭市迎接兒童節，今年推出「宜蘭市童樂會」，共有1千多張遊戲券，市長陳美玲昨到幼兒園宣傳。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市迎接兒童節，今年推出「宜蘭市童樂會」，共有1千多張遊戲券，市長陳美玲昨到幼兒園宣傳。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭市公所要帶給孩子歡樂的兒童節，去年叫好叫座的「宜起來童樂」，吸引數千名家長與兒童嗨翻天。今年在宜蘭運動公園推出「宜蘭市童樂會」，5大特色區域遊樂設施比去年多，其中兩區需持遊戲券進場，還有免券區讓沒登記到的小朋友也開心玩。

「宜蘭市童樂會」3月29日上午9時至下午5時在宜蘭運動公園大草皮及內環道舉行，5大特色活動區包括動感童樂區、分齡童樂區、童樂嘉年華、親子童樂區及童樂市集區，讓孩子在安全友善環境中釋放活力。

由於宜蘭以往沒有如此大型兒童遊樂場，今年為達到分流，小朋友登記領取遊戲券，可分不同時段進場；其中動感童樂區（3歲至小六學童）及分齡童樂區（3歲以下由1名家長陪同）必須領券進場；親子童樂區的100份手作體驗也要事先報名。

市公所提醒，動感童樂區273張及分齡童樂區140張遊戲券，3月21日上午9時開放線上報名，29日到活動現場領券；22日上午9時釋出動感童樂區780張及分齡童樂區80張遊戲券，在宜蘭市公所現場領券。一律採實名登記，每梯次25分鐘，每張遊戲券均附一張50元市集券，可以抵消費。

宜蘭 朋友 親子

延伸閱讀

宜蘭保育類鉛色水鶇雛鳥疑遭盜獵 親鳥叼蟲回巢悲鳴

「低溫8度」挑戰寒流！明晚迎更強冷空氣 周三急凍區擴大

宜蘭清明掃墓5大便民措施 避免塞車這6天有福園免費接駁

叫好叫座「宜蘭市童樂會」打造5大遊戲區 21日登記領券

相關新聞

宜蘭市童樂會 打造5特色遊戲區

宜蘭市公所要帶給孩子歡樂的兒童節，去年叫好叫座的「宜起來童樂」，吸引數千名家長與兒童嗨翻天。今年在宜蘭運動公園推出「宜蘭...

台東下賓朗部落 居民陳情反旅館開發

台東縣「下賓朗部落綠野仙蹤渡假旅館開發案」環評初審通過，居民認為開發危及傳統文化領域、當地飯店已飽和，昨早赴議會陳情，要...

宜蘭清明掃墓5大便民措施 避免塞車這6天有福園免費接駁

清明節是重要傳統民俗節日，在外地工作就學者返鄉掃墓祭祖。宜蘭縣政府今天宣布啟動5大便民服務措施，包括補助全縣12鄉鎮市公...

建輝輪基隆港漏油 航港局將開罰30萬元

靠泊基隆港東10碼頭的建輝輪，昨天下午4時許因加注低硫重油操作不慎，約100公升重油外洩至港區水域。交通部航港局北部航務...

建輝輪認漏油負善後責任...郵輪洗去油汙 按表定時間出港

基隆港內停靠東10碼頭的建輝輪，加油時漏油汙染港池，船方承認疏失，並說會負起相關賠償責任。泊靠東2碼頭的挪威天空號郵輪，...

敦睦艦隊停泊基隆港 磐石艦展出王齊麟羽球拍

海軍敦睦遠航訓練支隊3艘軍艦今明2天開放登艦參觀，其中磐石艦內展出羽球好手王齊麟在巴黎奧運使用的球拍等，王齊麟的父親王偉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。