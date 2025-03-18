宜蘭市童樂會 打造5特色遊戲區

宜蘭市公所要帶給孩子歡樂的兒童節，去年叫好叫座的「宜起來童樂」，吸引數千名家長與兒童嗨翻天。今年在宜蘭運動公園推出「宜蘭市童樂會」，5大特色區域遊樂設施比去年多，其中兩區需持遊戲券進場，還有免券區讓沒登記到的小朋友也開心玩。

「宜蘭市童樂會」3月29日上午9時至下午5時在宜蘭運動公園大草皮及內環道舉行，5大特色活動區包括動感童樂區、分齡童樂區、童樂嘉年華、親子童樂區及童樂市集區，讓孩子在安全友善環境中釋放活力。

由於宜蘭以往沒有如此大型兒童遊樂場，今年為達到分流，小朋友登記領取遊戲券，可分不同時段進場；其中動感童樂區（3歲至小六學童）及分齡童樂區（3歲以下由1名家長陪同）必須領券進場；親子童樂區的100份手作體驗也要事先報名。

市公所提醒，動感童樂區273張及分齡童樂區140張遊戲券，3月21日上午9時開放線上報名，29日到活動現場領券；22日上午9時釋出動感童樂區780張及分齡童樂區80張遊戲券，在宜蘭市公所現場領券。一律採實名登記，每梯次25分鐘，每張遊戲券均附一張50元市集券，可以抵消費。