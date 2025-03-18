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台東下賓朗部落 居民陳情反旅館開發

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東卑南鄉下賓朗居民反對「下賓朗部落綠野仙蹤渡假旅館開發案」，昨早前往議會陳情，秘書長吳慶榮（左二）收下陳情書。圖／讀者提供
台東卑南鄉下賓朗居民反對「下賓朗部落綠野仙蹤渡假旅館開發案」，昨早前往議會陳情，秘書長吳慶榮（左二）收下陳情書。圖／讀者提供

台東縣「下賓朗部落綠野仙蹤渡假旅館開發案」環評初審通過，居民認為開發危及傳統文化領域、當地飯店已飽和，昨早赴議會陳情，要求議會為族人發聲。議會秘書長吳慶榮代表接下陳情書，將轉交縣府權責機關處理。

縣府交觀處表示，環境部1月通過環評案初審，但審查委員要求開發單位4月10日前須補件，收到修正計畫後才召開環評大會，此案仍在補件期限內；縣府也指出，沒有任何預設立場，尊重專家最終審查意見，也會嚴格檢視開發單位有無認真針對外界疑慮提出解決方案。

卑南鄉下賓朗部落居民不滿開發商有意興建可容納400名旅客的飯店及度假別墅，昨在議會臨時會召開前，攜帶陳情書前往議會陳情，表達反對心聲。

陳情書指出，度假村預定地在部落居住區內，緊鄰部落的巴拉冠（部落聚會所），基地也與部落日治時期的舊址重疊，對於百年來定居於此，致力保存維護傳統文化與實踐的下賓朗部落族人實難同意。

此外，⼤獵祭、婦⼥工團⼩⽶祭已納入縣級無形⽂化資產，後者有機會提升為中央層級，這些祭儀和部落空間緊密相連，縣府實應審慎評估開發對部落造成的不可回復傷害。

居民認為，通往下賓朗部落的台9線綠⾊隧道兩側，目前已有皇賓花園飯店開發案（房間數92間、住客數232人），另有翡秝⼤飯店營業中，飯店開發案已經飽和，度假飯店進駐將會導致部落居住成本提⾼，族⼈返鄉之路更困難，且土地價值波動可能加速瓦解部落⽂化空間，欠缺開發的必要性。

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