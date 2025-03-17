快訊

雲云科技董座涉買刀預謀砍殺技術長 檢方訊後聲押禁見

跳車2次咬人比特犬確定被沒入 北市動保處開罰飼主14萬元

徐睿知也不放過！前員工爆金秀賢公司黑暗內幕 驚揭金賽綸的「粉色日記」

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭清明掃墓5大便民措施 避免塞車這6天有福園免費接駁

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾燒紙錢時，請儘量以「大面額」紙錢取代，例如近來黃金價格大漲，燒1兩黃金大約將近12萬元，誠意十足。記者戴永華／攝影
民眾燒紙錢時，請儘量以「大面額」紙錢取代，例如近來黃金價格大漲，燒1兩黃金大約將近12萬元，誠意十足。記者戴永華／攝影

清明節是重要傳統民俗節日，在外地工作就學者返鄉掃墓祭祖。宜蘭縣政府今天宣布啟動5大便民服務措施，包括補助全縣12鄉鎮市公所進行公墓除草、設置30站「紙錢集中站」、員山福園免費專車接駁、消防人車駐點發放水袋、警力「交通快打」維持行車秩序等，讓民眾有個安全便利又環保的掃墓環境。

縣府結合相關局處推出5大清明掃墓便民服務措施，縣府代理縣長林茂盛表示，除了縣府管理的員山福園、礁溪櫻花陵園、蘇澳軍人公墓外，12鄉鎮市還有60處公墓，為提升掃墓環境品質，縣府補助鄉鎮市公墓除草費用。

另外，縣立殯葬管理所日前舉辦春祭法會，邀請孔雀明王寺慈傑住持師父誦經，接下來3月22、23、29、30日（清明節前2周末）及4月3、4日（清明節前日及當日）上午8時至下午2時30分，在宜蘭轉運站設有員山福園的免費接駁專車，15分至30分發出一班車，避免民眾開車塞堵在墓區。

宜蘭推動紙錢集中燒，從最初每年640公噸，去年成長到905噸，有效減少空氣懸浮微粒。環保局表示，焚燒雜草、紙錢除了空氣污染，也有危險，呼籲祭拜時採一爐一香，也可用鮮花素果替代燒香燒金；另外為了讓紙錢集中載到焚化爐以專用爐口統一燒化，環保局在25處公墓及陵園設置30處「紙錢集中站」提供代收服務。

消防局為強化清明期間防火，派駐消防人車巡邏，發放水袋供民眾使用，呼籲民眾掃墓時做到「四不一要」：除草「不」用火、菸蒂「不」亂丟、紙錢「不」焚燒、爆竹「不」燃放、垃圾「要」帶走。

警察局預估清明節連假將湧入大量返鄉掃墓及旅遊車潮，除了針對公墓周邊規劃交通疏導，也對國5、蘇花改、熱門景點加強疏導管制作為，預置「交通快打」警力維持行車秩序，提醒民眾部分墓區路幅狹小，請勿違規停車影響他人及救災動線。

民眾掃墓時把紙錢裝袋，集中送到焚化爐專用的爐口統一焚燒，避免空氣汙染。記者戴永華／攝影
民眾掃墓時把紙錢裝袋，集中送到焚化爐專用的爐口統一焚燒，避免空氣汙染。記者戴永華／攝影
民眾掃墓時把紙錢裝袋，集中送到焚化爐專用的爐口統一焚燒，避免空氣汙染。記者戴永華／攝影
民眾掃墓時把紙錢裝袋，集中送到焚化爐專用的爐口統一焚燒，避免空氣汙染。記者戴永華／攝影

公墓 宜蘭 清明節

延伸閱讀

清明連期小確幸！ 新北路邊平日收費停車格暫停收費

影／強烈大陸冷氣團…宜蘭沿海掀風浪 龜山島17日封島1天

彰化消防員當起歌手宣導清明防火 搞笑影音道辛酸

家族同輩剩自己 妹子嘆以後掃墓怎辦？網共鳴：到我這代可能就斷了

相關新聞

宜蘭清明掃墓5大便民措施 避免塞車這6天有福園免費接駁

清明節是重要傳統民俗節日，在外地工作就學者返鄉掃墓祭祖。宜蘭縣政府今天宣布啟動5大便民服務措施，包括補助全縣12鄉鎮市公...

建輝輪基隆港漏油 航港局將開罰30萬元

靠泊基隆港東10碼頭的建輝輪，昨天下午4時許因加注低硫重油操作不慎，約100公升重油外洩至港區水域。交通部航港局北部航務...

叫好叫座「宜蘭市童樂會」打造5大遊戲區 21日登記領券

宜蘭市公所要帶給孩子們歡樂的兒童節，去年開辦「宜起來童樂」，吸引數千名家長與兒童嗨翻天，今年擴大在運動公園推出「宜蘭市童樂會」...

建輝輪認漏油負善後責任...郵輪洗去油汙 按表定時間出港

基隆港內停靠東10碼頭的建輝輪，加油時漏油汙染港池，船方承認疏失，並說會負起相關賠償責任。泊靠東2碼頭的挪威天空號郵輪，...

敦睦艦隊停泊基隆港 磐石艦展出王齊麟羽球拍

海軍敦睦遠航訓練支隊3艘軍艦今明2天開放登艦參觀，其中磐石艦內展出羽球好手王齊麟在巴黎奧運使用的球拍等，王齊麟的父親王偉...

貨櫃輪漏油汙染基隆港 挪威天空號郵輪船身也沾染油汙

停泊在基隆港的建輝輪疑加油時漏油，汙染港池，鄰近多艘船隻受影響，今天泊靠東3碼頭的挪威天空號郵輪，船身也沾染油汙。港方暫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。