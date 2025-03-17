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宜蘭清明掃墓5大便民措施 避免塞車這6天有福園免費接駁
清明節是重要傳統民俗節日，在外地工作就學者返鄉掃墓祭祖。宜蘭縣政府今天宣布啟動5大便民服務措施，包括補助全縣12鄉鎮市公所進行公墓除草、設置30站「紙錢集中站」、員山福園免費專車接駁、消防人車駐點發放水袋、警力「交通快打」維持行車秩序等，讓民眾有個安全便利又環保的掃墓環境。
縣府結合相關局處推出5大清明掃墓便民服務措施，縣府代理縣長林茂盛表示，除了縣府管理的員山福園、礁溪櫻花陵園、蘇澳軍人公墓外，12鄉鎮市還有60處公墓，為提升掃墓環境品質，縣府補助鄉鎮市公墓除草費用。
另外，縣立殯葬管理所日前舉辦春祭法會，邀請孔雀明王寺慈傑住持師父誦經，接下來3月22、23、29、30日（清明節前2周末）及4月3、4日（清明節前日及當日）上午8時至下午2時30分，在宜蘭轉運站設有員山福園的免費接駁專車，15分至30分發出一班車，避免民眾開車塞堵在墓區。
宜蘭推動紙錢集中燒，從最初每年640公噸，去年成長到905噸，有效減少空氣懸浮微粒。環保局表示，焚燒雜草、紙錢除了空氣污染，也有危險，呼籲祭拜時採一爐一香，也可用鮮花素果替代燒香燒金；另外為了讓紙錢集中載到焚化爐以專用爐口統一燒化，環保局在25處公墓及陵園設置30處「紙錢集中站」提供代收服務。
消防局為強化清明期間防火，派駐消防人車巡邏，發放水袋供民眾使用，呼籲民眾掃墓時做到「四不一要」：除草「不」用火、菸蒂「不」亂丟、紙錢「不」焚燒、爆竹「不」燃放、垃圾「要」帶走。
警察局預估清明節連假將湧入大量返鄉掃墓及旅遊車潮，除了針對公墓周邊規劃交通疏導，也對國5、蘇花改、熱門景點加強疏導管制作為，預置「交通快打」警力維持行車秩序，提醒民眾部分墓區路幅狹小，請勿違規停車影響他人及救災動線。
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