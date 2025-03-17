叫好叫座「宜蘭市童樂會」打造5大遊戲區 21日登記領券

宜蘭市公所要帶給孩子們歡樂的兒童節，去年開辦「宜起來童樂」，吸引數千名家長與兒童嗨翻天，今年繼續在河濱公園推出「宜蘭市童樂會」，5大特色區域的遊樂設施比去年多，其中兩區需持遊戲券進場，1千多張券分別開放線上及現場登記索券。今年還設計免券區，讓沒有登記到的小朋友也能開心玩。

「宜蘭市童樂會」3月29日上午9時至下午5時在宜蘭運動公園大草皮及內環道舉行，5大特色活動比去年增加，包括動感童樂區、分齡童樂區、童樂嘉年華、親子童樂區及童樂市集區，讓孩子在安全友善環境中釋放活力。

宜蘭以往並沒有如此大型兒童遊樂場，去年一推出就吸引人潮，今年為達到分流，小朋友登記領取遊戲券區分不同進場時段；必須領券進場有兩區，分別是動感童樂區（3歲至小六學童）及分齡童樂區（3歲以下由1名家長陪同），另在親子童樂區的100份手作體驗也要事先報名。

5大特色活動區域設施「動感童樂區」設置8組大型氣墊，包括拐杖甜甜圈、火山爆發、小丑魚溜滑梯等，讓孩子們奔跑彈跳；「分齡童樂區」親子遊戲空間，除了去年的球池、今年新增軟式積木、搖搖馬等。

「童樂嘉年華」有救援小隊波力現身，天馬戲劇團冠軍小丑、泡泡互動秀及球來運轉雜技表演；「親子童樂區」 上午場親子互動遊戲，棉花糖DIY限量200份，蛇麼都歡樂成功挑戰可獲小禮物，下午場親子手作，100份串珠及黏土皂體驗，21日線上報名https://reurl.cc/M6YNYK；「童樂市集區」有美味餐車、美食小吃及公益團體等30幾攤市集。

市公所提醒，動感童樂區273張及分齡童樂區140張遊戲券，3月21日上午9時開放線上報名，29日到活動現場領券；22日上午9時釋出動感童樂區780張及分齡童樂區80張遊戲券，在宜蘭市公所現場領券。

一律採實名登記，每梯次25分鐘，每張遊戲券均附一張50元市集券，可以抵消費。動感童樂區報名網址: https://reurl.cc/p9qnX8；分齡童樂區報名網址：https://reurl.cc/p9qZLe。