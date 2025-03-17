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建輝輪認漏油負善後責任...郵輪洗去油汙 按表定時間出港

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
建輝輪在基隆港內加油時漏油，泊靠東2碼頭的挪威天空號郵輪，船身也沾染油汙，港方協助清理，讓郵輪如期在今天下午6時出港，旅客行程未受耽誤。記者邱瑞杰／翻攝
建輝輪在基隆港內加油時漏油，泊靠東2碼頭的挪威天空號郵輪，船身也沾染油汙，港方協助清理，讓郵輪如期在今天下午6時出港，旅客行程未受耽誤。記者邱瑞杰／翻攝

基隆港內停靠東10碼頭的建輝輪，加油時漏油汙染港池，船方承認疏失，並說會負起相關賠償責任。泊靠東2碼頭的挪威天空號郵輪，船身也沾染油汙，港方已協助清理，讓郵輪如期在下午6時出港，旅客行程未受耽誤。

基隆港務分公司昨天下午4時許接獲通報建輝輪漏油，港池水面出現油汙。基隆市環保局和「1999」市民熱線，也接獲民眾反映基隆港出現油汙。港方除向航港局北部航務中心通報染染事件，並與環保局緊急應變，在建輝輪周圍拉設攔油索，防油汙擴散，並以吸油棉吸取水面油汙。

港方初步調查，建輝貨輪昨天下午執行油駁船加油作業，在加注泜硫重油時洩漏至貨艙，立刻通知油駁船停止駁油，估計洩漏油量約100公升，部分油料外洩到港附近貨櫃暫置碼頭岸際。

挪威天空號郵輪今晨進港後，在前往東2號碼頭途中也沾染到油汙，港方今天查看港區，確認汙染區域以東2號碼頭、東8至11號碼頭為主，包含郵輪在內，共有4艘商船被油汙波及，另有5艘商船延後進港。

建輝輪向港方承認加油操作疏失，導致汙染事件發生。事發經過尊重調查結果，目前以盡速排除油汙為首要處置目標。船方也簽立切結書，願意負責相關賠償責任，至於賠償事項，需經進一步的調查結果確認，裁罰部分尊重主管機關裁定。

商港法規定，在商港區域內，船舶排洩汙油水行為，處船舶所有人或船長30萬元以上，150萬元以下罰鍰。航港局訂定裁罰基準，第1次至3次各罰30萬元，再犯依次數提高金額，第11次起每次都罰150萬元。建輝輪是首次在港內漏油，將被裁罰30萬元。

基隆港務分公司說，今天委由專業廠商協助，以分散劑、吸油棉等方式除去油汙。商船清洗以出港順序為優先考量，並預計明天下午5時前完成港域清理作業。

靠泊東8碼頭的德祥釜山輪、東3碼頭的挪威天空號郵輪，今天下午完成船身油汙清洗作業，東11碼頭雲明輪預計傍晚完成，東9碼頭德祥泗水輪今晚完成船身清洗工作。

建輝輪在基隆港內加油時漏油，泊靠東2碼頭的挪威天空號郵輪，船身也沾染油汙，港方協助清理，讓郵輪如期在今天下午6時出港，旅客行程未受耽誤。記者邱瑞杰／翻攝
建輝輪在基隆港內加油時漏油，泊靠東2碼頭的挪威天空號郵輪，船身也沾染油汙，港方協助清理，讓郵輪如期在今天下午6時出港，旅客行程未受耽誤。記者邱瑞杰／翻攝
建輝輪在基隆港內加油時漏油，泊靠東2碼頭的挪威天空號郵輪，船身也沾染油汙，港方協助清理，讓郵輪如期在今天下午6時出港，旅客行程未受耽誤。記者邱瑞杰／翻攝
建輝輪在基隆港內加油時漏油，泊靠東2碼頭的挪威天空號郵輪，船身也沾染油汙，港方協助清理，讓郵輪如期在今天下午6時出港，旅客行程未受耽誤。記者邱瑞杰／翻攝

基隆港 碼頭 郵輪

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