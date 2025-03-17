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東海岸友善視障者摸得到 遊客中心設觸覺緊急導引圖

中央社／ 花蓮縣17日電

為讓視障遊客也能安心探索東海岸之美，東管處在都歷、小野柳、花蓮及綠島4大遊客中心，設置觸覺緊急導引圖、空間導覽及廁所設施觸摸圖，大幅提升無障礙旅遊環境。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處表示，此次導入的觸覺緊急導引圖，主要依消防署民國112年發布的「視障觸摸逃生導引圖設計指引」，特別攜手知名社會企業及觸覺科技新創團隊，共同打造國內首創觸覺緊急導引圖，幫助視障者透過「圓形是起點、虛線是路線、箭頭指方向、方塊是終點」的4句簡單口訣，迅速掌握逃生動線，提升安全性。

此外，推出包含中、台、客、英、日、韓、越、泰、印尼、印度等10國語音導覽，遊客只須掃描QRCode，即可快速了解導引圖使用方法，讓視障朋友都能輕鬆上手，安心應變。

這項設施不僅讓東管處成為國內第一個全面導入觸覺緊急導引的遊客服務中心，更展現政府對無障礙旅遊的高度重視，打造無障礙旅遊新標竿。

東管處表示，將持續優化無障礙設施，讓視障者及身心障礙朋友都能自在暢遊，真正實現「友善旅遊，人人共享」理念，讓世界看見台灣的溫暖及用心。

朋友 視障者 語音

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