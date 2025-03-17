貨櫃輪漏油汙染基隆港 挪威天空號郵輪船身也沾染油汙

停泊在基隆港的建輝輪疑加油時漏油，汙染港池，鄰近多艘船隻受影響，今天泊靠東3碼頭的挪威天空號郵輪，船身也沾染油汙。港方暫時限制釀禍的貨櫃輪出港，調查事發過程並要求善後。

基隆港務分公司表示，停靠東10號碼頭的建輝輪，疑因船隻歲修時透氣孔沒鎖緊，昨天下午5時許在加重油時，重油溢漏流入港內。

港方和基隆市環保局緊急應變，在現場布設攔油索防止油汙擴散，並以吸油棉吸取水面油汙。今天初步統計，包括挪威天空號郵輪在內，共5艘船沾染油汙。

基隆港務分公司主任秘書林健明，主持建輝輪重油外洩汙染基隆港池緊急應變會議，限制建輝輪出港。港方也通報航港局北部航務中心發生汙染事件，依法調查處置。