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東金包機互訪首架載來173金門旅客 台東獻原民花圈

中央社／ 台東縣17日電

台東縣府推動與金門縣雙向包機互訪，首架「東金包機」今天搭載173名金門旅客到台東，台東航空站特別在機坪以噴水禮歡迎，縣府交觀處也到場獻戴原民花圈，熱情歡迎。

台東縣政府表示，今天也有173名台東鄉親直飛金門旅遊，「東金包機」有利雙方經濟、觀光產業發展，期許未來有機會發展更多航班方便鄉親旅遊，也讓台東、金門交流更為密切。

縣長饒慶鈴指出，台東與金門兩地歷來交流密切，金門縣協助推廣台東釋迦，以金門高粱與台東鳳梨釋迦交換行銷，獲地方一致好評；台東、金門包機航線，不僅雙方居民有更便捷旅行選擇，也為觀光業迎來新契機。金門旅客將免去舟車勞領、輕鬆抵達台東，感受台東豐富自然景觀與部落文化、享受溫泉療癒、品嚐特色美食及農產品；台東縣民也能利用這條航線輕鬆造訪金門，體驗金門歷史背景與獨特戰地文化。

台東縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，今年有多個國內外包機直航服務，包機直飛不僅方便台東郷親外出旅遊，也為台東帶來更多觀光客，很高興這次台東、金門縣府共同促成首次包機直航，期許兩地未來能有更多直飛航班，讓兩地觀光邁進新里程碑。

金門林姓男遊客表示，台東是台灣空氣品質最好城市，一直很想到台東旅遊，這次很開心有機會跟著家人、朋友到台東，下機後深呼吸真的不一樣，感受到休假的愉快與放鬆，也希望品嚐更多台東美食、體驗台東在地文化。

歡迎來自金門遊客，縣府特別安排原民迎賓儀式、營火晚會，展現台東原民祭儀、天籟歌聲、歡樂舞蹈，讓遊客深入感受台東文化特色，探索不一樣的旅行。

台東 金門 鳳梨釋迦

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