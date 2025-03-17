台東下賓朗部落反對旅館開發案 今赴議會遞交陳情書

台東縣「下賓朗部落綠野仙蹤渡假旅館開發案」環評初審通過，居民認為開發危及傳統文化領域、當地飯店已飽和，今早赴議會陳情，要求議會為族人發聲。議會祕書長吳慶榮代表接下陳情書，將轉交縣府權責機關處理。

台東縣議會今起召開20屆第13次臨時會，卑南鄉下賓朗部落居民不滿開發商有意興建可容納400名旅客的飯店及度假別墅，攜帶陳情書前往議會陳情，表達反對心聲。

陳情書指出，度假村預定基地位在部落居住區之內，緊鄰部落的巴拉冠（部落聚會所），基地本身也與部落日治時期的舊址重疊，對於百年來定居於此，致力保存維護傳統文化與實踐的下賓朗部落族人實難同意。

此外，⼤獵祭、婦⼥工團⼩⽶祭已納入縣級無形⽂化資產，後者有機會提升為中央層級，這些祭儀和部落空間緊密相連，縣府實應審慎評估開發對部落造成的不可回復傷害。