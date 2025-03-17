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基隆長青學苑招生！長者18日起可索取簡章 事先查看課程

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長青學苑第43期課程19日上午9時起開放報名，市府18日下午起提供紙本簡章，鼓勵長者報名參加。圖／基市府社會處提供
基隆市長青學苑第43期課程19日上午9時起開放報名，市府18日下午起提供紙本簡章，鼓勵長者報名參加。圖／基市府社會處提供

今年基隆市長青學苑第43期課程，19日上午9時起開放報名。基隆市社會處今天表示，市府將在18日提供紙本簡章，因為名額有限，65歲以上市民及55歲以上原住民市民，可事先查看簡章，報名有興趣的課程。

社會處說，這期長青學苑課程涵蓋語文、書畫藝文、生活科技及健康促進四大類，共計58門課程，讓銀髮族樂活學習、健康老化。

基隆市政府攜手救國團，推動高齡友善學習環境，開辦長青學苑各項課程，鼓勵銀髮族活到老、學到老。課程內容多元，讓長者在學習中培養興趣，提升生活品質，也可透過與學員互動交流，建立社交網絡。

社會處說，設籍基隆市且年滿65歲（民國49年以前出生）、年滿55歲原住民市民（民國59年以前出生），學歷不拘，皆可報名參加。市府邀請符合資格市民呼朋引伴，報名上課探索新知，增進健康，讓熟齡生活更加充實精彩。

市府將在18日下午1時30分起，在社會處、市府服務中心、中國青年救國團（銘傳終身學習中心及光華終身學習中心）及七區區公所社政課櫃檯，提供紙本簡章供市民索取。

3月19日上午9點起受理報名，可採線上報名或臨櫃報名。採系統報名後，須繳交身分證影本、1吋大頭照及相關證明文件，才算完成報名手續。臨櫃報名地點為銘傳終身學習中心（劉銘傳路1樓3號

）、光華終身學習中心（成功一路133巷1號），相關問題可電洽社團法人中國青年救國團服務專線(02)2428-9211顏專員。

基隆市長青學苑第43期課程19日上午9時起開放報名，市府18日下午起提供紙本簡章，鼓勵長者報名參加。圖／基市府社會處提供
基隆市長青學苑第43期課程19日上午9時起開放報名，市府18日下午起提供紙本簡章，鼓勵長者報名參加。圖／基市府社會處提供

救國團 銀髮族

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