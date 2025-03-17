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南方澳戲院舊址 化身旅店

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
「又一天 Koh Tsit Kang文旅」開幕策畫的第一檔展覽以南方澳大戲院出發，呈現這處場域的故事與風華。圖／蘇澳鎮公所提供
「又一天 Koh Tsit Kang文旅」開幕策畫的第一檔展覽以南方澳大戲院出發，呈現這處場域的故事與風華。圖／蘇澳鎮公所提供

漁村人口減少與沒落，宜蘭南方澳大戲院於1971年拆除，1973年成為日新大飯店，歷經改建，戲院模樣已漸塵封。「又一天 Koh Tsit Kang文旅」昨在戲院舊址誕生，喚起大家追憶大戲院風光歷史。

蘇澳鎮長李明哲認為，「又一天文旅」如同蘇澳地方創生從無到有的具體實踐，希望過路旅人造訪蘇澳鎮可以駐足此處、留宿南方澳，以實際行動為蘇澳地方創生青年團隊打氣。

這棟4層樓建築歷經50年歷史，有著具有年代感的立面，簡潔俐落的風格設計，為旅人提供舒適的旅宿環境，「青年旅店」提供雙人房、3人房及4人房。

延續戲院交流精神，旅店內設立東南亞書櫃，歡迎在地移工來借閱，其中最具特色空間是一處可感受陽光與在地居民共享共居的天井，旅客可歇息放鬆，體驗最真實的在地氛圍。

南方澳 蘇澳 青年

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