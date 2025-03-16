基隆：線上申請清運大型廢棄物 省時又方便

基隆市政府去年8月推出「基隆垃圾車來了」App與網頁版，環保局今天表示，今年統計至2月底，收到1568案申請清運大型廢棄物，線上申請省時又方便，歡迎民眾多加利用。

基隆市環保局今天表示，今年統計至2月底，市民線上申請清運大型廢棄物共計1568案。民眾最常申請清運的大型廢棄物類型依序為「其他不細分項目的廢棄物」（如椅子、梳妝台等）906件、彈簧床墊376件、沙發椅332件、櫥櫃232件、床架199件。

環保局指出，「基隆垃圾車來了」App與網頁版查詢相關資訊的次數，1月已達4萬854次，其中使用App查詢清運相關資訊次數為3萬4216次，使用網頁版查詢次數為6638次。2月查詢次數達2萬4126次，其中App查詢為2萬1456次，網頁版查詢為2670次，仁愛區市民的利用率最高。

基隆市環保局長馬仲豪表示，市民透過「基隆垃圾車來了」App與網頁版，除能更便捷地查詢垃圾收運資訊外，也能輕鬆線上申請清運大型廢棄物，省時又方便，民眾若有需要，也可透過電話提出申請，呼籲市民可多利用線上申請功能，處理大型廢棄物可更加輕鬆。