風華再現..南方澳大戲院舊址改建 變身「又一天」文旅

漁村人口減少與沒落，宜蘭南方澳大戲院於1971年拆除，1973年成為日新大飯店，歷經改建，戲院模樣已漸陳封；如今隨著「又一天 Koh Tsit Kang」文旅在戲院舊址誕生，喚起大家追憶大戲院風光歷史，今天在文旅開幕茶會中，蘇澳鎮長李明哲與冬山鄉長林峻輔都現身送上祝福。

蘇澳鎮長李明哲認為，「又一天文旅」的誕生，如同蘇澳地方創生從無到有的具體實踐，希望過路旅人造訪蘇澳鎮可以駐足此處、留宿南方澳，以實際行動為蘇澳地方創生青年團隊加油打氣。

今天開幕茶會最大亮點是剪綵儀式中，文旅團隊祭出3尾閃亮的白帶魚造型剪綵帶，實際上是3大串鋁箔包裝的金桔果乾，當迎賓爆竹響起，與會者撕開銀色綵帶，為文旅迎來掌聲，除了鎮長李明哲獻上祝福，冬山鄉長林峻輔、縣議員謝正信、陳玉萍及鎮民代表李婉萍也都到場分享喜悅。

主辦單位表示，從南方澳大戲院至改建日新大飯店，日新又新，基於歷史深刻情感，新團隊決議改名為「又一天 Koh Tsit Kang」文旅，不僅具旅宿機能，更想重現當代「劇場、戲院」交流，開幕策劃一檔以南方澳大戲院出發，關於旅店前世今生的「日新又新，又一天 Koh Tsit Kang」展覽，感受這處場域的故事與風華。

這棟4層樓建築歷經50年歷史，有著具有年代感的立面，簡潔俐落的風格設計，為旅人提供舒適的旅宿環境，「青年旅店」提供雙人房、3人房及4人房，每間房設備簡單且有獨立衛浴。

延續戲院交流精神，旅店內設立東南亞書櫃，歡迎在地移工朋友們借閱，其中最具特色空間是一處可感受陽光與在地居民共享共居的天井，旅客在此歇息放鬆，體驗最真實的在地氛圍。