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花蓮大農大富賞螢趣開跑　入夜後點點螢光如夢似幻

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮「大農大富賞螢趣」即起開跑，邀請民眾白天遊園，晚間到林下欣賞夢幻的點點螢光。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮「大農大富賞螢趣」即起開跑，邀請民眾白天遊園，晚間到林下欣賞夢幻的點點螢光。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮大農大富平地森林園區賞螢季已經開跑，除了賞螢，也結合周邊社區推出藥草體驗、咖啡小屋粉彩畫作、傳統織布、燒陶等套裝遊程，今年仍有「賞螢專車」，每周五、六及連假提供接駁服務，方便遊客抵達。

位於光復鄉的大農大富園區廣達1250公頃，是全國面積最大的賞螢基地，林業及自然保育署花蓮分署攜手周邊社區推出的「大農大富賞螢趣」，今年邁入第10年，除了可暢遊平地森林園區的自然美景，也提供導覽解說，讓遊客不只來旅遊，也能理解螢火蟲的生態需求與保育方式。

花蓮分署表示，今年活動從即日起至4月6日，賞螢票分為兩種，周一至周四為平日票，有晚間6時30分、7時30分兩梯次，票價200元，周五至周日、清明連假為假日券，比平日增加晚間8時30分的梯次，票價250元，均含導覽解說、保險及在地社區伴手禮，每天入場人數有限制，額滿為止。遊客也可選擇含社區小旅行或手作體驗加賞螢的套票，有多種遊程，票價從650元至1500元不等。

為方便遊客抵達園區，今年仍推出賞螢專車，每周五、六及連假從市區到園區來回接駁；另與園區「松錳租車」合作，每周二至周日推出森林遊園小火車，有生態解說員隨車導覽解說，帶領認識園區生態，上午10時、11時，下午1、2、3時發車。

花蓮分署表示，大農大富曾是製糖產業的農場，如今成為生態樂園，每到螢火蟲季節，入夜後星光與螢火交織，有如奇幻夢境，值得探訪。線上報名可上網 https://tour.ibon.com.tw/event/e2502000006w9as/，或電話諮詢花蓮縣平森永續發展協會（03）8811878。

花蓮「大農大富賞螢趣」即起開跑，除了賞螢，白天也可搭遊園小火車暢遊園區。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮「大農大富賞螢趣」即起開跑，除了賞螢，白天也可搭遊園小火車暢遊園區。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮 賞螢 連假

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