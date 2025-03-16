增身障長照量能 基隆籌設第二中心

基隆市身障福利機構長照床位不足，僅公設民營第一身障中心114床、私立基隆創世60床，兩家總計174床，民代反映量能不足，第一身障中心候位達72人，有的家屬無奈遠送雙北或其他機構，造成不便。市府表示，積極規畫第二身障中心，多方尋找合適空間如閒置學校、既有建物再利用。

市議員張顥瀚說，身心障礙長照安置量能不足，市府照顧長者、幼兒的同時，應多著重照顧身心障礙者面向，盡速提出第二身障中心建置案及預算，多方面思考適合場域，提升在地安置。

一名身障者家屬表示，因排不到位，他的小孩先到其他機構，但服務有落差，很多設備及服務不是專責對身障者，有所不便，後來去新北市，路途及花費都提高，增加很多負擔。

市府社會處指出，因應公有長照床位安置量能不足，短期透過公私協力補助身障者安置私立機構照顧費用，合約機構有62家，接受補助照顧費用並安置身心障礙者614人，在基隆373人，在地安置率60%。

社會處長楊玉欣說，市府規畫建置第二身障中心，舊深澳國小校地基地建物結構、梁柱多處損害，規畫今年完成拆除，已評估可行性。

市長謝國樑表示，會多方努力促成第二中心，不侷限舊深澳國小，會再找現有閒置廳舍、學校評估，也不排除找地興建，多方來考量。