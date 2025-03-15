台東羊隻偷開怪手？ 司機無奈被趕下車

台東池上鄉錦屏一處工地今天下午施工時，突冒出2隻羊，不僅在工地裡逛大街，還跳上正在發動的挖土機駕駛座，司機怎麼喊叫，羊咩咩無動於衷，只好趨前趕下車。工人看到這一幕開玩笑說「羊咩咩來搶飯碗」、「想學開怪手啦」。也有工人說「看到又不能抓來煮羊肉爐，只能忍耐流口水」。

「這2隻羊不知道從哪來？整個下午都在趕牠們。」賴姓工人說，牠們一下在工地逛大街，一下低頭吃草，怪手司機下來看開挖情形，這2隻羊卻對怪手很有興趣，直接跳上駕駛座裡，好像要接手來開搶飯碗，司機擔心觸碰機鍵，不斷向羊隻呼喊，但都沒反應，無奈往前驅趕，羊隻才跳離駕駛座。

另有工人笑說，在山上做工程真的無奇不有，有時還會遇到山豬、山羌、猴子等動物，甚至還有老鷹直接撲下來抓老鼠和蛇，直接真實上演動物頻道場景；這次2隻羊活生生闖工地，他們又不能抓來宰殺煮羊肉爐加菜，只能忍耐流口水，看著牠們離開，心裡當然很嘔。