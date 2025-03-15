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實在不容易！台東高懸30餘年兩田徑紀錄被打破了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
高懸33年的國男組400公尺大會紀錄，被台東體中國中部仁喬恩以51秒65的成績打破。圖／台東縣政府提供
高懸33年的國男組400公尺大會紀錄，被台東體中國中部仁喬恩以51秒65的成績打破。圖／台東縣政府提供

為期3天的台東縣中小聯運田徑賽今天閉幕，計14項81人次破大會，其中高懸30餘年的高男組三級跳遠及國男組400公尺紀錄被刷新。長期關心縣內田徑賽事的資深媒體人直呼「實在不容易」。

「全力衝刺就對了。」破國男組400公尺紀錄的台東體中國中部仁喬恩說，贏過自己是教練給的目標，沒想到會刷新紀錄。另高中男子組三級跳遠新紀錄保持人台東體中高中部林璿毅開心表示，辛苦終於有代價。

114年台東縣中等學校暨國民小學聯合運動會田徑比賽暨國中小大隊接力複（決）賽，經過3天的激烈競賽，今天在縣立體育場圓滿落幕，共計有14項81人破大會，創下歷年比賽少有的成績。

其中，高男組三級跳遠由林璿毅跳出14公尺89，打破已高懸31年由關山工商周健成所保持的大會14公尺82紀錄；國男組400公尺則由仁喬恩以51秒65，打破高懸33年由關山國中王祥義保持的大會51秒90紀錄。

另代表台東高中出賽的邱紹恩，在高男組標槍項目，擲出66公尺29，又一舉將自己的紀錄往前推遠3公尺多。今年台東體中囊括高中組男女組雙料團體冠軍是最大贏家，新生國小則帶走小男甲組及小女乙組錦標冠軍。

「看到三級跳和400公尺被刷新，真的很感動！」一位資深媒體人說，想想看，超過30年的紀錄被打破，是多麼困難，這也表示後起之秀的表現愈來愈好，希望未來更多的大會紀錄被刷新。

高男組三級跳遠由林璿毅跳出14公尺89，打破已高懸31年由關山工商周健成所保持的大會14公尺82紀錄。圖／台東縣政府提供
高男組三級跳遠由林璿毅跳出14公尺89，打破已高懸31年由關山工商周健成所保持的大會14公尺82紀錄。圖／台東縣政府提供

台東 小學 教練

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