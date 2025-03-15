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花蓮再增3校幼幼專班 收托48名2至3歲幼童

中央社／ 花蓮縣15日電

為滿足家長托育需求，花蓮縣府在各鄉鎮市推動設立2歲幼幼專班，114學年度將於花蓮市、吉安鄉及玉里鎮3所附幼增班，可提供48個2至3歲收托名額。

花蓮縣府教育處指出，逐年挹注資源協助各公立國小附幼增設2歲幼幼專班，師生比1比8，每班以16人為限，收托2至3歲幼兒，每月繳交月費不超過新台幣1000元。

教育處長翁書敏說，新設班教學空間都以16人為規劃，但招生員額先核8人，按招收狀況增額到16人，111學年度至今已設13班，可招生幼生人數144人，其中5班可招16人，其餘8班每班招8人。

新增2至3歲專班分別為花蓮市中華國小附幼、吉安鄉北昌國小附幼及玉里鎮中城國小附幼，可增加48個2至3歲收托名額，減輕家長育兒經濟負擔。翁書敏說，新學年度視幼生數評估是否繼續增設。

教育處統計，增設2歲專班已補助經費1420餘萬元，進行幼兒廁所修繕、教室室內裝修、設備增購，以及戶外空間整修與遊具汰換維修等項目，提供優質幼兒托育環境。

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