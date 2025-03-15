台東縣府團隊赴日交流 考察地方創生為產業升級奠基

台東縣政府積極協助在地產業拓展國際市場尋得商機，副縣長王志輝率團分別拜會宮崎縣廳及熊本縣商工會連合會，交流產業推廣經驗與合作機會，並考察宮崎當地新富町地方創生案例，汲取發展經驗，為未來的跨國合作與台東縣產業升級奠定基礎。

王志輝表示，此次前往宮崎縣拜會副知事日隈俊郎、宮崎縣台灣交流大使星源透先生及宮崎市長清山知憲，期待促成包機直航，深化兩地互訪，同時實地參訪宮崎縣新富町，交流雙方產業推廣及地方創生經驗，並就農業、觀光及產業合作交換意見，期待未來能深化合作推動具體計畫。

另縣府團隊也前往熊本縣商工會連合會拜會，與經營支援部長兼課長肱黒修司展開會談，探討促進雙方產業與商務交流的可能性。熊本縣商工會連合會以加工業者為主，部分成員亦涉及零售業，這與台東縣特色產業的推廣需求相契合。此次拜會探討雙方為未來合作鋪路。