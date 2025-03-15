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台東縣府團隊赴日交流 考察地方創生為產業升級奠基
台東縣政府積極協助在地產業拓展國際市場尋得商機，副縣長王志輝率團分別拜會宮崎縣廳及熊本縣商工會連合會，交流產業推廣經驗與合作機會，並考察宮崎當地新富町地方創生案例，汲取發展經驗，為未來的跨國合作與台東縣產業升級奠定基礎。
王志輝表示，此次前往宮崎縣拜會副知事日隈俊郎、宮崎縣台灣交流大使星源透先生及宮崎市長清山知憲，期待促成包機直航，深化兩地互訪，同時實地參訪宮崎縣新富町，交流雙方產業推廣及地方創生經驗，並就農業、觀光及產業合作交換意見，期待未來能深化合作推動具體計畫。
另縣府團隊也前往熊本縣商工會連合會拜會，與經營支援部長兼課長肱黒修司展開會談，探討促進雙方產業與商務交流的可能性。熊本縣商工會連合會以加工業者為主，部分成員亦涉及零售業，這與台東縣特色產業的推廣需求相契合。此次拜會探討雙方為未來合作鋪路。
財政及經濟發展處進一步指出，團隊這幾天考察南九州多個地方創生案例，深入了解當地如何透過創新政策及產業鏈結促進城鄉發展，並評估這些成功經驗如何應用於台東。從社區營造、觀光推廣到農產加工轉型，這些寶貴經驗將可供台東縣未來推動地方創生及國際市場拓展的施政參據，並推動跨國合作的可能。
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