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影／基隆仁愛市場空調老舊悶熱 謝國樑吃炒麵提改善計畫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市仁愛市場冷氣老舊悶熱，市府表示，將花4千萬改善，正在規畫設計。圖／基隆市政府提供
基隆市仁愛市場冷氣老舊悶熱，市府表示，將花4千萬改善，正在規畫設計。圖／基隆市政府提供

基隆仁愛市場是基隆人的廚房，也是許多觀光客到基隆必訪的美食勝地，議長童子瑋日前指冷氣老舊長期未解決，有人氣名店假日也關門。市長謝國樑日前去品嘗名店「阿嬌炒麵」時提改善計畫，力求環境改善，提升民眾享用美食舒適度。市府將花4千萬改善，正在規畫設計。

仁愛市場1樓主要販售生鮮蔬果，2樓是美食、雜貨、日式料理、自助餐、熱食、牛肉麵店等，有不少網紅名店，經常大排長龍，但長期以來冷氣老舊30多年來迄未改善，民眾抱怨邊吃邊流汗，十分悶熱。

童子瑋日前指出，早在去年7月，店家就曾向市府反映，由於冷氣不冷、環境悶熱，有人氣名店不得不在假日選擇關門休息，至今問題仍未改善，店家感到無奈，希望市府提出具體的修繕計畫與時間表。

市府表示，仁愛市場是基隆重要的採買市集，除生鮮蔬果、乾貨及服飾外，更是許多隱藏版美食的集散地，冷氣空調已近30年未更換，導致不管是消費者還是攤商賣家，在炎熱的夏季都頂著高溫。

日前謝國樑走訪仁愛市場，品嘗在地美食「阿嬌炒麵」，分享隱藏版吃法之餘，也說明環境改善計畫持續努力中。

謝國樑說，仁愛市場是他跑完行程的充電站，市場冷氣管線分布範圍較大，並非一時半刻可以即時改善，但他已要求相關單位在夏天來臨前，先準備相關防暑設備，預計先汰換電風扇、清洗既有送風機，並在炎熱明火區域新設臨時性降溫系統。

產業發展處長林鼎超表示，去年向經濟部提「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」，經濟部於今年1月核定補助1170萬元，整體更新計畫約需4000萬元，市府今年編列2800萬支座。

市府指出，2月產發處已規畫設計冷氣空調工程，完成後會立即發包。因大型冷氣設備要替換，製造至交貨期需時3個月，施工安裝需2個月，無法在夏季來臨前完成，產業處會有因應的臨時措施。

基隆市仁愛市場冷氣老舊悶熱，市府表示，將花4千萬改善，正在規畫設計。圖／基隆市政府提供
基隆市仁愛市場冷氣老舊悶熱，市府表示，將花4千萬改善，正在規畫設計。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑日前到仁愛市場品嘗名店「阿嬌炒麵」時提改善計畫，力求環境改善。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑日前到仁愛市場品嘗名店「阿嬌炒麵」時提改善計畫，力求環境改善。圖／基隆市政府提供

冷氣 基隆 謝國樑

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