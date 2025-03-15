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陸戰隊正妹成天堂路嬌點 李翊瑄招募吸睛：絕對不是靠外表

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海軍陸戰隊招募專員下士李翊瑄，樂觀積極、甜美笑容，成了募兵活招牌。記者尤聰光／攝影
海軍陸戰隊招募專員下士李翊瑄，樂觀積極、甜美笑容，成了募兵活招牌。記者尤聰光／攝影

海軍陸戰隊是國軍硬漢中的硬漢，也是另許多役男最不想抽中的軍種，不過，來自台東的招募專員李翊瑄嚮往挑戰自我，投入陸戰隊這大家庭，樂觀積極、甜美笑容，更成了募兵活招牌，不少想從軍的年輕人都衝著她來，就連小女生都羨慕想跟小姐姐一樣保家衛國，稱讚「當兵真帥！」

「招募員絕對不是靠外表！」現年23歲的李翊瑄很有自信的說，沒有任何一個軍種是爽的，也不是光有一副亮麗的外表，就能吃得開，打混過去，當兵就是要經過歷練和考驗，就看你怎麼去克服挑戰自我，每一位招募員都是活生生實打實從單位出來，不是虛有其表，有的是專業本質學能。

今天台東森林公園舉辦大型植樹暨森活市集活動，吸引逾千民眾參加，現場美食、闖關擺攤熱鬧不已，攤位上還有海軍陸戰隊到場招募，其中執行招募工作的99旅女下士李翊瑄意外成為活動亮點之一，吸引不少曾當過兵或是想當兵的年輕男子，都跑來玩答題闖關遊戲，就連小女生也來請教小姐姐。

李翊瑄坦言，海軍陸戰隊給人印象就是「操」，想要招募到人，是有一些挑戰，不過，她都會用不同角度方式去解說，很多人的想法就會改觀，畢竟能穿上這套虎斑迷彩服，並不是每一個人都可以，穿上它絕對是驕傲、自信和榮耀的開始。

服務已4年的李翊瑄說，她台東女中畢業後，便考海軍專科學校並順利畢業，自願加入海軍陸戰隊，其實從軍有無限的可能，她因為興趣從軍，也樂在工作，現在軍中強調多元發展，不再是過去刻板印象，若覺得適合，趁年輕可以挑戰自我看看，希望用自己的經歷，分享給有志從軍的青年。

就連小女生都羨慕想跟李翊瑄小姐姐一樣保家衛國。記者尤聰光／攝影
就連小女生都羨慕想跟李翊瑄小姐姐一樣保家衛國。記者尤聰光／攝影
海軍陸戰隊攤位人氣旺，吸引不少大小朋友來玩答題闖關遊戲。記者尤聰光／攝影
海軍陸戰隊攤位人氣旺，吸引不少大小朋友來玩答題闖關遊戲。記者尤聰光／攝影
服務已4年的23歲李翊瑄，台東女中畢業後，便考海軍專科學校，再自願加入海軍陸戰隊挑戰自我。記者尤聰光／攝影
服務已4年的23歲李翊瑄，台東女中畢業後，便考海軍專科學校，再自願加入海軍陸戰隊挑戰自我。記者尤聰光／攝影

台東 海軍 陸戰隊

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