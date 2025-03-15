身障長照量能不足苦候位 基隆籌設第2身障中心

基隆市身障福利機構長照床位目前僅有2家，核定床位共174床，分別是公設民營第一身障中心114床、私立基隆創世60床，但民代反映量能不足，第一身障中心候位達72人，有的家屬無奈遠送雙北或其他機構，造成不便。市府表示，積極規畫第二身障中心，多方尋找合適空間如閒置學校、既有建物再利用。

市議員張顥瀚接獲家屬反映，目前身心障礙福利機構的安置量能明顯不足，第一身障中心候位的就高達72人，市府照顧長者、幼兒的同時，也應多著重照顧身心障礙者面向，盡速提出第二身障中心建置案及預算，多方面思考適合場域，提升身心障礙者的在地安置。

一名身障者家屬表示，因排不到位，他的小孩先到其他機構安置，但服務有落差，很多設備及服務不是專責對身障者，後來改去新北市，路途及花費都提高，增加很多負擔。

市府社會處指出，基隆市身障福利機構長照床位有2家，床位核定共174床，包括公設民營身障中心（伊甸）114床、私立基隆創世60床，接受安置160人，安置率為92%。

社會處因應公有安置量能不足，短期透過公私協方式，補助身障者安置於私立機構照顧費用。到今年2月合約機構計62家，其中接受補助照顧費用並安置機構身心障礙者614人，在基隆市機構的有373人，在地安置率60.7%。

社會處長楊玉欣說，市府積極規畫建置第二身障中心，以增加身障機構服務量能，為中程因應策略，因舊深澳國小校地基地建物結構、梁柱多處損害，規畫今年度完成拆除作業，已評估第二身障中心可行性，列為身障中心備選場地。因身障中心涉及相關社福、工務、環保及消防等諸多法規範，還會多方找其他合適空間評估。

市長國樑表示，會多方努力促成第二身障中心設置，不侷限舊深澳國小，會再找現有閒置廳舍、學校評估，最好是有電梯設備才能提供合適環境，也不排除找地興建，多方來考量。