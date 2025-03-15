基隆拚觀光 推水陸兩棲船、雙層巴士

基隆是海港城市，市府將花5千萬採購2輛水陸兩棲鴨子船、2千萬採購1輛雙層觀光巴士，預計明年、今年分別上路。

水陸兩棲鴨子船將從市中心國門廣場開到正濱漁港，下海繞內港一圈。民代憂心要公車處司機學開船嗎？市長謝國樑說，會研議委外經營，將打造基隆海洋觀光新亮點。

產發處前年赴日考察水陸兩棲運具製造商、營運景區，發現日本東京、橫濱等海港城市搭鴨子船旅遊的人數很多，計畫引進基隆，可近距離看到郵輪、軍艦及海港美景。另文觀局也採購雙層觀光巴士規畫遊程。

產發處長林鼎超表示，正在採購鴨子船，預算約5千萬，今年4月議價決標，預計明年初交車，進口後還有後續車驗、船驗等流程。未來路線陸上從國門廣場出發開到正濱漁港，然後下海走海上行程，繞正濱漁港內港一圈。

市府另編列2196萬採購雙層巴士，文化觀光局長江亭玫說，今年4月初完成車輛改裝、車體外觀彩繪，未來計畫分兩條觀光路線，東岸從城際轉運站走沙灣歷史園區、彩色屋、潮境公園等觀光景點；西岸走外木山、佛手洞、仙洞巖等。

議員鄭文婷說，水陸兩棲鴨子船到底算船還是車？擔心市公車處營運無法負荷。議員陳冠羽認為，未來難道要公車司機也都去學開船嗎？應有完整配套。議員郭美秀建議串連郵輪規畫套裝行程。

謝國樑說，市府推動水陸兩棲鴨子船、雙層觀光巴士打造海洋觀光新亮點，基隆是海洋城市，將可帶動觀光人潮。