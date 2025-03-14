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基隆喜豬橋南下車道今到25日每晚10時起要封閉 用路人要注意

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆喜豬橋南下，今到25日每晚10時至隔天上午6時封閉。本報資料照片
基隆喜豬橋南下，今到25日每晚10時至隔天上午6時封閉。本報資料照片

基隆市政府都發展處表示，基隆港東岸郵輪廣場串接市民平台工程，今天至25日要施作鋼構吊裝工程，每晚10時至隔天上午6時，喜橋南下車道封閉，改行駛橋面北上車道。要經喜豬橋北上車輛則是改道行駛仁一路，提醒用路人依義交及相關設施行車，確保安全。

基隆市政府爭取中央補助近5億元，發包「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，規畫在中正路喜豬橋上方建構景觀天橋平台，串連郵輪廣場和市區田寮河上方的市民廣場，未來民眾可從海洋廣場一路步行至東岸市區。

都發處說，串接工程今天至25日進行天橋平台主體鋼構吊裝工項，考量工程和交通安全，施工期間實施交通管制，現場會安排義交進行交管，引導車輛改道通行。

喜豬橋南下、北上原各有4線車道，平台主體鋼構吊裝施工期間，南下車道全數封閉，並調撥北上車道供往愛一路、忠一路和中正高架橋車輛通行。原本要行駛喜豬橋北上車輛，改右轉改走仁一路前往目的地。

市長謝國樑也在臉書提醒市民留意，行經該區域時請減速慢行，施工完成後，會重新調整為四線車道。謝國樑表示，此次工程是基隆港區海洋廣場兩側景觀延伸的一部分，未來民眾可從海洋廣場一路步行至東岸市區，敬請大家見諒並配合施工期間的交通管制，一起期待嶄新的市區風貌。

基隆喜豬橋南下，今到25日每晚10時至隔天上午6時封閉。圖／基隆市政府提供
基隆喜豬橋南下，今到25日每晚10時至隔天上午6時封閉。圖／基隆市政府提供

基隆港 車道

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