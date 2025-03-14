花蓮流行音樂AI實驗基地開幕 演唱難辨真人或AI

花蓮流行音樂AI實驗基地今天正式開幕，素人及音樂人都可輕鬆創作，擔任基地音樂總監的原民歌手阿洛、舒米恩與AI歌聲共同演唱，逼真程度難以辨認是人聲還是AI聲。

今天下午開幕活動共分享4首與AI共創的歌曲與配樂，阿洛應用阿美族傳統應答唱法，由阿洛演唱、「AI阿洛」答唱。歌手范怡文、李明德與各自AI復刻版的青春版模樣對唱，營造虛實交錯、時空倒流的效果。

中央社董事長李永得致詞表示，過去在文化部長任內推動AI音樂發展時，9成音樂界人士反對，認為AI不該取代人文創作，AI崛起後各領域都焦慮被AI搶工作，但應該是朝著控制AI，協助把工作做得更好。

李永得說，過去音樂創作必須受過訓練、會樂器、懂五線譜才可能創作，但AI可以讓沒受過音樂訓練的人，憑著音感創作樂曲，為音樂創作帶來更大量能。

李永得說，AI改變的音樂產製流程變化，在創作初期由AI提供判斷歌曲的特色、文化代表性，運算出可被接受的族群等技術協助，再透過專業人士的判斷、歌手的演唱，為音樂創作帶來更強大、精準幫助，所以AI應該不至於排擠掉音樂創作者。

他說，花蓮流行音樂AI實驗基地從進入後就可感受到燈光、聲音效果的不同感官體驗，一踏入基地就很驚艷，跟日本沉浸式博物館teamLab Borderless很像，這些都是AI可以帶來的技術協助。

花流AI實驗基地從1月開始試營運，吸引近萬名國內外遊客進場，體驗最新流行音樂科技應用，發表超過6000首AI共創歌曲。1樓是常設AI體驗展區，2樓是講座、課程空間，可透過官網報名。

文化部政務次長王時思表示，希望花流AI實驗基地能串聯在地人才，連結台灣流行音樂文化產業，為AI演算注入台灣元素的力量。

王時思說，選擇在花蓮文創園區設立花流AI實驗基地，除了看上花蓮在地的創作元素，也希望透過展演、體驗，讓園區成為觀光基地。

阿洛會後接受中央社記者採訪表示，原民的聲音就是重要的圖騰，未來她想利用AI將日治時期記錄到的阿美族歌謠，呈現為跨越時空的音樂對話，她認為AI是很好的工具，幫助創作者把更多想像具體實現。

花蓮流行音樂AI實驗基地由台灣人工智慧實驗室導入台灣原生的AI創作工具，技術核心「AI音樂FedGPT大腦」是繁體中文流行音樂專屬GPT，具備自動學習能力，涵蓋1000億筆台灣語料，過去AI歌聲以華語模型為主，這次與阿洛、舒米恩合作，取得授權資料，成功打造原住民AI歌聲。