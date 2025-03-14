0403震後近一年 花蓮馥邑京華將動工拆除
去年0403地震嚴重受損的馥邑京華大樓共6棟建物，拖了近一年還未拆。經花蓮縣府與國土署多次協調，將由國土署支援7500萬元拆除經費並代辦工程，縣府預計本月20日前送計畫到國土署，安排招標後就可動工，每天施工12小時，預估半年拆完。
馥邑京華大樓位於花蓮市中和街，為集合式住宅，共6棟150戶，震後2樓以下鋼筋變形，有傾斜、下沉的危險，原本縣府委託技師評估只有一棟需要強制拆除，其餘5棟必須由住戶自拆，經住戶積極爭取，國土署重新委託全國建築師公會、專業技師做出鑑定，建議全拆。
縣府建設處長鄧子榆今天表示，震災後縣內復建工程相當多，縣府人力有限，因此多次與國土署協調，經費部分，中央已同意全額負擔7500萬元拆除費用，後續的拆除將分工合作，由國土署北區都市基礎工程分處辦理拆除施工，縣府則是負責交通動線、土方暫置及周邊居民的撤離安置等工作。
建設處表示， 預計3月20日前會將施工評估計畫送到國土署，由國土署安排招標，發包後就可以動工，縣府會先安排周邊住戶的撤離工作。開始動工後，計畫每天12個小時拆除，估算約需半年時間全部拆除完畢。
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