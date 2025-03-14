影／基隆這處21年回收站「一再被丟家戶垃圾」 里長心寒：關閉不收了

基隆市中正區中船里資源回收站已設置21年，變賣所得做為里內關懷弱勢經費，但每天都有人亂丟家戶，造成環境髒亂、惡臭，衍生環境髒亂問題，中船里長蔣春生十分心寒，指有些人太沒有公德心，今天起決定暫時關閉。

中船里長蔣春生從民國93年開始設資源回收站，他和環保志工一起到處收集、整理資源回收物，將變賣所得做為里內關懷弱勢經費，志工每天辛苦整理。

但志工說，民眾會將回收物送來，但是更多的是夾雜家戶垃圾，把這裡當「垃圾車」，常摸黑亂丟，衛生紙垃圾、廚餘餿水等都有。

因該回收站常有家戶垃圾，造成環境髒亂、惡臭，市府1955專線經常接獲民眾投訴，讓里長、志工不堪其擾。

附近居民說，很多里民都配合，但就是有特定人毫無公德心，將家戶垃圾全部拿來亂丟，才會造成惡臭，有民眾看不下去，甚至錄影檢舉。

「別再亂丟了，今天拉下鐵門，不收了。」蔣春生說，說實在的，從以前到現在，大家都很熱心幫忙，但就是有部分民眾沒有公德心，讓他十分的無奈又心寒。

蔣春生表示，原本是好意在活動中心設置資源回收站，卻常被亂丟垃圾包，「昨天有多包，今天又有」，牆上貼了7張告示標語，還有監視鏡頭，民眾依舊我行我素，一樣繼續亂丟。