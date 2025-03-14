影／海上觀光新亮點！基隆水陸兩棲鴨子船、雙層巴士將上路

基隆是海港城市，市府將花5千萬採購2輛水陸兩棲鴨子船、2千萬採購1輛雙層觀光巴士，預計明年、今年分別上路。其中水陸兩棲鴨子船將從市中心國門廣場開到正濱漁港，會下海繞內港一圈。民代憂心要公車處司機學開船嗎？市長謝國樑說，會研議委外經營，將打造基隆海洋觀光新亮點。

產發處前年赴日考察水陸兩棲運具製造商、營運景區，發現日本搭乘鴨子船旅遊的人數創歷年新高。東京、橫濱等都是海港城市，和基隆和相近，採購引進鴨子船到基隆，可近距離看到郵輪、軍艦，打造海洋觀光。另文觀局也採購雙層觀光巴士，昨在議會專案報告進度。

產發處長林鼎超表示，正在採購鴨子船，預算約5千萬，今年4月議價決標，預計明年初交車，進口後還有後續車驗、船驗等流程。未來路線陸上從國門廣場出發開到正濱漁港，然後下海走海上行程，會繞正濱漁港內港一圈，將由市公車處委外辦理。

市府另編列2196萬採購雙層巴士，文化觀光局長江亭玫說，今年4月初完成車輛改裝、車體外觀彩繪，4月中掛牌，未來計畫分東西兩條觀光路線，東岸從城際轉運站走沙灣歷史園區、彩色屋、潮境公園等，西岸走外木山、佛手洞、仙洞巖等觀光景點。

議員鄭文婷說，水陸兩棲鴨子船到底是算船還是車？上路後未來如何維管，公車處已忙到焦點爛額未來還要經營鴨子船，擔心無法負荷。議員陳冠羽認為，未來難道要公車司機也都去學開船嗎？虧損怎麼辦，應有完整配套。

議員施偉政表示，水陸鴨子船可以帶動海洋觀光，除走東岸應考慮也走西岸，打造西岸觀光亮點。議員郭美秀則建議鴨子船、雙層觀巴都應串連郵輪規畫套裝行程。