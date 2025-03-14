南迴公路最美公車亭不是多良？攝影愛好者：這裡才是秘密基地

台東多良火車站下方公車亭被遊客稱「最美公車亭」，吸引不少民眾朝聖打卡，但因交通改善設置號誌標線變不美麗，不過，攝影愛好者公認最美公車亭另有其處，是位於南迴公路旁不起眼的富山部落，一直以來都被秘而不宣。有攝影愛好者說，「拍起來就是一幅畫」。

「富山公車亭一直以來都是他們的秘密基地。」攝影愛好者Steven說，這裡呈現的美是純粹、樸實，重點幾乎沒人車干擾，天氣好的時候，怎麼拍都美，就是一幅畫；為了不讓其曝光，很少將照片分享在網路社群上，是喜愛攝影的同好口袋名單之一。

台東縣政府與公路總局前年合作，斥資360萬元經費「改善南迴公車亭計畫」，興建打造12座公車亭，其中多良車站下方公車亭，其背後是廣闊的太平洋，天氣好時海景一覽無遺，隨著日出、月出的景色，讓公車亭呈現不同的風貌，被稱最美公車亭。

不過，隨著遊客增加，也造成不少交通亂象，相關單位近年設置號誌標線，原來的美麗不再，拍起來愈來愈沒fu。有遊客說「很可惜」。但其實位於大武鄉的富山部落，下方公車亭卻是不少攝影愛好者一直認為最美的公車亭，甚至還一度被誤認為多良。