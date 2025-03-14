解新北、基隆塞車 擬57億建聯絡道

基隆市聯外通勤量大，加上通往新北金山、萬里車多，尖峰時段大量車流湧入國3基金交流道，壅塞嚴重，成了新北、基隆人的交通夢魘。基市府規畫在國1和國3間闢建安樂聯絡道，已委由顧問公司辦理可行性評估，初估建設經費要57億元，將向交通部爭取。

基隆人口最多的行政區安樂區有8萬多人，集中於樂利二街、樂利三街及長庚醫院周邊的大型社區，上班尖峰時段，麥金路因路幅小，往國1基隆交流道及國3基金交流道車流大排長龍，成為交通瓶頸。

有萬里居民說，「只要基隆塞車，萬里也會寸步難行」，很多是往金山、萬里觀光溫泉區及漁市場的車流，不僅遊客抱怨，基隆大武崙居民出入也困難，深受困擾。

有金山居民指出，交通部目前規畫有國3延伸到金山萬里，或台62線七堵延伸金山萬里的方案，因經費龐大，至少要2、300億元，甚至更高，談了多年還在評估階段。

基隆市府工務處長陳耀川說，去年10月完成安樂區聯絡道工程可行性評估招標，規畫從國3旁基金一路129巷為起始路口，銜接樂利二街、樂利三街、自強路，沿石厝坑溪東側山區，終點增設一處高架道路連接到台62快速道路、再接國1，可望紓解車流。初步報告已完成，將辦說明會蒐集各方意見納入期末報告。

交通處代理處長黃詩涵表示，短期建請高公局研議國3基金交流道於尖峰時段開放路肩通行，並建議國3或台62基隆段增設匝道，多管齊下分散車流。

市議員秦鉦說，麥金路及基金公路交通壅塞是基隆人的痛，安樂區聯絡道應早日定案。

議長童子瑋說，經議會討論決議，聯絡道應廣納民意，加速行政流程，盡速推動工程興建。

地方建議，交通部應與地方多協調，整合國1、國道3、台62線，整體考量並妥善規畫相關配套措施，紓解尖峰車流才能得到最大效益。