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宜蘭學生赴美參加「國際學生高峰會」收穫滿滿 市公所獎勵

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
交流學生與宜蘭市長陳美玲開心合影，笑聲不斷。記者戴永華／攝影
交流學生與宜蘭市長陳美玲開心合影，笑聲不斷。記者戴永華／攝影

宜蘭市公所與姊妹市促進會協助國立宜蘭高中及蘭陽女中各5名學生，今年元月前往美國佛羅里達州鯧鰺灘高中參加「國際學生高峰會」，透過交流了解兩地的文化及學習差異，今天成果發表邀請10名學生分享經驗，學生們笑說「美國數學不難」，由於交流期間剛好農曆年，部分住宿家庭還包給他們紅包。

「文教經營、接軌國際；青年力量、展望未來」是宜蘭市長陳美玲施政願景，今天舉辦成果分享，市公所頒贈10萬元獎勵金。陳美玲表示，公所致力提供青年學子更多國際交流的機會，透過交流讓年輕人走向國際，汲取寶貴經驗，增進國際視野，公所鼓勵更多青年勇敢追夢，培植競爭力，同時經由國民外交，讓國外友人了解認識宜蘭。

宜蘭學生與來自全球15個國家、上百名學生交流，已於2月返台，他們透過文化展演、傳統習俗分享與美食交流等活動，深入了解各國的歷史背景、風俗習慣與價值觀，進而促進跨文化理解與友誼。

有學生向美國師生介紹台灣的學校，製作台灣小點心給美國朋友品嘗、設計小遊戲及獎品。蘭女學生李宥臻說，即便是過年期間，寄宿家庭依台灣習俗包88元美金小紅包，因為他們知道「88」在台灣是個吉利數字。

宜中薛宜倢表示，此行能夠拓展視野、交朋友，又可以認識來自各國的民情風俗及學習差異，她在寄宿家庭安排下，每天過著充實的生活，走訪許多知名景點，除夕當天還能在當地的中國餐廳吃到圍爐菜，難得又難忘的交流活動。

葉芷凡笑說，她上課時發現，美國的數學沒有想像中的難；洪子軒與林鉑森說，美國學生勇於發言，訂定學習行程表，每天按表操課，這些都是值得學習的地方。

宜中二年級學生薛宜倢在寄宿家庭安排下，每天過著充實的生活，走訪許多知名景點，除夕當天還能在當地的中國餐廳吃到圍爐菜，難得又難忘的交流活動。記者戴永華／攝影
宜中二年級學生薛宜倢在寄宿家庭安排下，每天過著充實的生活，走訪許多知名景點，除夕當天還能在當地的中國餐廳吃到圍爐菜，難得又難忘的交流活動。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲頒贈10萬元獎勵金給赴美交流的師生。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲頒贈10萬元獎勵金給赴美交流的師生。記者戴永華／攝影
宜蘭10名學生今年元月前往美國參加「國際學生高峰會」，透過交流了解兩地文化及學習差異，今天邀請學生分享經驗。記者戴永華／攝影
宜蘭10名學生今年元月前往美國參加「國際學生高峰會」，透過交流了解兩地文化及學習差異，今天邀請學生分享經驗。記者戴永華／攝影

宜蘭 美國 青年

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