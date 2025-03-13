基市擬闢安樂區聯絡道 盼解決基金路交通壅塞

基隆市府指出，為解決尖峰時段大量車流湧入國道3號基金交流道釀基金一路等嚴重回堵問題，規劃在國道1號與3號間新闢安樂區聯絡道，估經費約57億元，將向中央爭取補助。

基隆市議會今天召開臨時會，基隆市政府工務處長陳耀川表示，安樂區人口達8萬餘人，是基隆市人口最多的行政區，人口多集中於樂利二街、樂利三街及長庚醫院周邊的大型社區。

陳耀川指出，這些大型社區主要聯外道路為麥金路，而麥金路受地形影響路幅狹窄，安和二街至國道1號間僅雙向各2車道配置，安和二街至基金一路間更只有雙向各1車道配置，導致上班尖峰時段麥金路往國1基隆交流道及國3基金交流道車流大排長龍，成為交通瓶頸。

他表示，為紓解車流，工務處去年10月完成「國道1號與3號間新闢安樂區聯絡道工程可行性評估」招標作業，初步規劃以基金一路129巷為銜接路口，中途連接自強路部分路段後，沿石厝坑溪東側山區，增設高架道路連接到國道1號及台62線快速道路，中途也有銜接樂利二街及樂利三街，以緩解當地壅塞情形。

陳耀川指出，目前初步報告已完成，將擇期辦理地方說明會，蒐集各方意見後，納入期末報告審查內容。

基隆市政府交通處代理處長黃詩涵表示，將建請高公局研議國道3號基金交流道在尖峰時段開放路肩通行，緩解基金交流道及周邊道路壅塞問題，提高交通流暢度，並將請相關單位研議在國道3號或台62線基隆路段增設匝道可行性，以分散地區道路通往國道的車流。