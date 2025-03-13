快訊

赴陸落實登錄揭露制度 觀光業者痛批成「炮灰」：乾脆宣布戒嚴

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

下班注意！14縣市發布大雨特報 雷雨狂炸3地到晚間

蘭嶼飛魚季登場 海巡巡防艇和無人機展開護魚

中央社／ 台東縣13日電

春節過後，蘭嶼島的飛魚季陸續登場，蘭嶼沿岸3浬海域內禁止動力船隻進入干擾，海巡署巡防艇進駐蘭嶼，並將動用無人機展現「護漁」和維護達悟族傳統飛魚文化的決心。

1月底起，台東縣蘭嶼鄉各部落開始招魚季，接著進入飛魚季。避免達悟族（雅美族）莊嚴的飛魚季遭到干擾，台東縣政府規定飛魚季期間「除無動力漁船筏外，禁止於蘭嶼沿岸3浬海域內採捕飛魚，10噸以上漁船禁止於6浬內採捕飛魚」。

海巡署東部分署配合從3月5日開始執行「強化蘭嶼地區及周邊海域海洋資源維護專案」（護漁專案），維護蘭嶼地區的海洋生態與達悟族傳統飛魚文化，並持續打擊違規採捕行為。

東部分署今天透過新聞稿表示，今年度的專案自3月5日起正式啟動，將持續至6月19日。為提升執行效能，東部分署投入新造100噸級巡防艇，並首度搭配多功能艇進駐開元港執行近岸巡查工作，同時調派第4無人機區隊進駐執行空中偵巡，配合全天候不間斷的陸域巡邏勤務及新式雷達的海面監控，確保海域安全，專案期間，亦特別成立通報專線，以即時回應民眾訴求。

東部分署呼籲，維護蘭嶼地區的海洋生態與傳統文化需社會大眾共同參與，民眾如發現相關違規態樣，請立即撥打海巡署「118服務專線」或「蘭嶼護漁專案通報諮詢平臺電話0988918903。

海巡署 蘭嶼 護漁

延伸閱讀

雲林護蒜犬慘遭割喉砍頭...農民心驚驚 警方全面啟動護蒜專案

影／大陸「延平2號」公務船金門海域水下探測 遭海巡驅離

北市成立無人機教育中心 挹注120萬補助15校

北市15所高中生可免費學無人機 未來還可考照

相關新聞

棲蘭及明池ROT案重新招商 投資總額至少3.5億元許可20年

輔導會的棲蘭及明池森林遊樂區ROT促參合約即將到期，訂本月底重新辦理招商，這次把經營許可年期從10年延長為20年，包括增...

基隆愛四路夜市17日起休市15天 配合騎樓整平工程施工

基隆市政府為提升市中心區人行環境，積極推動「基隆市廟口周邊等騎樓整平計畫」，愛四路夜市（仁二至仁三路口）騎樓整平工程自3...

環團控協和電隱匿重金屬汙染 基市府：邀專家研議釐清

環團今在環境部前舉行「揭發協和電廠隱匿重金屬汙染」記者會，環團代表表示，協和四接環評大會前，接獲吹哨者爆料，協和電廠的土...

影／解決基隆麥金路塞車夢魘 評估建安樂聯絡道連接國1和國3

基隆市因通勤及往金山、萬里車流，尖峰時段大量車流湧入國3基金交流道車流，導致基金一路到三路常壅塞嚴重，市府規畫在國1和國...

南島舟船5月即將啟航至台東 饒慶鈴邀請族人參與盛會

為推動原住民族海洋文化的發展，台東縣政府昨舉辦「部落事務分區諮詢會議暨南島舟船國際交流活動」部落說明會，向部落說明並邀請...

基隆騎樓停車擴大？ 謝國樑：謹慎評估

基隆市目前開放76處騎樓停機車，民眾多直接騎進騎樓、人行道，造成亂象及人車爭道危險；但也議員認為解決機車一位難求困境應擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。