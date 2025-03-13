棲蘭及明池ROT案重新招商 投資總額至少3.5億元許可20年

輔導會的棲蘭及明池森林遊樂區ROT促參合約即將到期，訂本月底重新辦理招商，這次把經營許可年期從10年延長為20年，包括增建、改建、修建期2年，營運期18年，近日將公告招商文件，3月31日上午10時在交通部觀光署旅遊服務中心2樓辦理招商說明會。

「 ROT 」指的是政府建設交由「民間企業改建或增建」，並「經營」一段期間後再「移轉」回給政府的模式。國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場宜蘭分場表示，之所以要把原來的許可年期從目前的10年延長為20年，主要是之前的經營業者覺得10年時間太短，很難投入什麼重大工程建設。

武陵農場宜蘭分場說，本案屬重大公共建設，類別為觀光遊憩設施，範圍涵蓋棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區及棲蘭 神木園區，包含住宿、餐飲、苗圃、步道、生態解說等多元設施。

住宿設施方面，明池山莊提供111間客房，棲蘭山莊提供88間客房，合計199 間。投資總額不得低於3.5億，其中需於契約起始日起2年內完成3億元投資建設基本項目，並於第11年內再投入5000萬元以上進行重增置作業，希望提升遊樂區設施品質，兼顧永續經營與生態保育，創造多元遊憩體驗。