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基隆愛四路夜市17日起休市15天 配合騎樓整平工程施工

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆愛四路夜市17日起休市15天，配合騎樓整平工程施工。本報資料照片
基隆愛四路夜市17日起休市15天，配合騎樓整平工程施工。本報資料照片

基隆市政府為提升市中心區人行環境，積極推動「基隆市廟口周邊等騎樓整平計畫」，愛四路夜市（仁二至仁三路口）騎樓整平工程自3月17日起施工15天，該路段攤販區將配合休市。

基隆市政府推動「基隆市廟口周邊等騎樓整平計畫」，去年12月2先完成仁三路廟口夜市美食區騎樓整平，成效良好，當時夜市也都配合休市。

第二階段推進到愛四路，商家都配合市府工程，3月17日至31日進行愛四路夜市仁二至仁三路口騎樓整平，工務處感謝愛四路夜市攤商同步配合休市，施工團隊亦將盡全力加快工程進度，以利盡速恢復夜市正常運作。

工務處養護工程科長林賢家說，後續愛四路夜市仁一至仁二路口騎樓整平也排定將於4月7日至21日進場施工，期盼透過人行環境的整理，讓城市的環境品質再獲提升。

基隆愛四路夜市17日起休市15天，配合騎樓整平工程施工。圖／基隆市政府提供
基隆愛四路夜市17日起休市15天，配合騎樓整平工程施工。圖／基隆市政府提供

基隆 夜市 騎樓

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