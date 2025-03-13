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環團控協和電隱匿重金屬汙染 基市府：邀專家研議釐清

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
環團今控協和電隱匿重金屬汙染，基市府回應表示，將邀專家學者研議釐清。本報資料照片
環團今控協和電隱匿重金屬汙染，基市府回應表示，將邀專家學者研議釐清。本報資料照片

環團今在環境部前舉行「揭發協和電廠隱匿重金屬汙染」記者會，環團代表表示，協和四接環評大會前，接獲吹哨者爆料，協和電廠的土壤有「總石油碳氫化合物TPH」及「多氯聯苯」超標問題。基隆市政府回應，將請協和電廠盡速提供完整的調查報告及相關資料，環保局將邀請與土壤汙染專家及學者共同研議報告內容。

基隆市政府表示，為求慎重嚴謹處理，環保局將依「土壤及地下水汙染整治法」相關規定，請協和電廠盡速提供完整的調查報告及相關資料。

市政府說，環保局將邀請與土壤汙染專家及學者共同研議報告內容。希望透過中央主管機關環境部及專家學者之專業意見，提出後續最佳處置方案，釐清協和電廠土壤汙染事件。

環團表示，近日吹哨者繼續提供相關資料，揭露協和電廠的土壤，還有鉻、銅、鋅、鎳、砷等重金屬汙染超標情形，且該5種重金屬均係協和四接範圍時界定指引表要求調查之汙染物，指台電於評估書中謊稱重金屬濃度皆低於土壤汙染監測標準及管制標準，同樣有評估書記載不實問題。

協和電廠 環保局 環團 重金屬

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