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基隆愛四路夜市騎樓整平 3月17日起休市15天

中央社／ 基隆13日電

基隆市政府將從17日起至31日，施作愛四路（仁二路至仁三路）騎樓整平工程，愛四路夜市攤販管委會今天表示，經與攤商協調後，攤商都願意支持配合施工休市15天。

市府施作騎樓整平工程，先從國門廣場周邊施工，去年12月延續至廟口夜市（仁三路段），第3波則是緊鄰廟口的愛四路夜市。工務處表示，愛四路2側（仁二路至仁三路）約500公尺，將從17日起至31日施工改善騎樓，清明節連假過後，再施作愛四路（仁二路至仁一路）路段。

市府工務處養護工程科長林賢家指出，市府施作騎樓整平工程，打除現有騎樓地坪後，接著水泥打底、貼地磚、抹縫，接續在順平的斜坡施作抿石子，養護約2天即可開放通行。

有店家說，騎樓能整平是好事，願意配合休市，雖然休市期間沒有收入，房東也體恤這段期間不收房租，在這裡開業10餘年，不時有長者逛街時因騎樓高低差摔倒，好幾次見長者跌倒，通報消防局派遣救護車將長者送醫。也有店家打算趁休市15天，揪團出國玩。

1名視障男子說，基隆市許多騎樓有高低差，且機車又多，雖然生活在基隆已數十年，仍不時會跌倒或擦撞到機車，還是不太適應，能將騎樓整平對視障者更便利。也有家長說，愛四路夜市騎樓整平過後，逛夜市時嬰兒車就不必一直抬起來了，輕鬆許多。

愛四路夜市攤販管理委員會秘書蔡毓琳表示，由於愛四路夜市較長，市府規劃分2階段施工，配合騎樓整平工程，第1階段約80餘攤美食攤商休市，清明節過後換百貨攤商休市，大約也是80餘攤，管委會與攤商協調後，攤商都願意支持配合休市。

夜市 攤商 騎樓

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