影／解決基隆麥金路塞車夢魘 評估建安樂聯絡道連接國1和國3

基隆市因通勤及往金山、萬里車流，尖峰時段大量車流湧入國3基金交流道車流，導致基金一路到三路常壅塞嚴重，市府規畫在國1和國3間闢建安樂聯絡道，已委由顧問公司辦理可行性評估，初估建設經費要57億元，將向交通部爭取。民代要求加速行政流程推動，解決基隆人的交通夢魘。

市府工務處長陳耀川指出，基隆市安樂區人口有8萬多人，是為基隆市人口最多的行政區，人口多集中於樂利二街、樂利三街及長庚醫院周邊的大型社區，這些大型社區主要聯外道路為麥金路，但麥金路受地形影響路幅狹窄，安和二街至國1間僅雙向各2車道空間，安和二街至基金一路間更只有雙向各1車道，因此每天上班尖峰時段，麥金路往國1基隆交流道及國3基金交流道，車流都大排長龍，成為嚴重的交通瓶頸。

市府工務處為紓解車流，去年10月完成「國道1號與3號間新闢安樂區聯絡道工程可行性評估」招標作業，委由建業工程顧問有限公司辦理可行性評估。目前初估建設經費要57億元，將向交通部爭取。

安樂區聯絡道初步方案，基金一路129巷為銜接起始路口，規畫銜接樂利二街及樂利三街，中途連接自強路部分路段後，沿石厝坑溪東側山區，終點增設一處高架道路連接到台62快速道路、國1。

工務目前初步報告已完成，將擇期辦理地方說明會，邀集民代、社會團體及民眾蒐集各方意見，納入期末報告。

交通處代理處長黃詩涵表示，因平日通勤車流及假日萬里金山車流，尖峰時段大量車流湧入國3基金交流道車流，易造成基金一、二路回堵。建請高公局研議國3基金交流道勤勤尖峰時段開放路肩通行，解決周遭道路堵車情況，並建議國3或台62基隆段增設匝道的可行性，可分散車流，減少市區壅塞。

議員秦鉦說，麥金路及基金一、二、三路交通壅塞是基隆人的夢魘，新闢安樂區聯絡道是否可行，應向議會專案報告，如果可行應早日定案，等於第二條麥金路的平行線出來。議員郭美秀等多名議員則認為，路線應再整體多方考量。