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南島舟船5月即將啟航至台東 饒慶鈴邀請族人參與盛會
為推動原住民族海洋文化的發展，台東縣政府昨舉辦「部落事務分區諮詢會議暨南島舟船國際交流活動」部落說明會，向部落說明並邀請所有族人踴躍參與即將在5月初舉行的國際交流活動，並頒發海洋文化學習中心推動委員頒聘書。縣長饒慶鈴提到，台東原住民族與南島文化圈的連結，向世界展現獨特生命力。
饒慶鈴表示，縣府長期致力於推動原住民族海洋文化的傳承，去年不僅與莿桐部落簽訂了「合作備忘錄」，同時成立了海洋文化學習中心發展推動委員會，匯集部落族人與專業學者，研議推動海洋文化相關議題，並整合各方資源投入文化推廣工作，為原住民海洋文化的復振與創新努力。
她說，今年5月縣府將邀請帛琉的南島文化舟船航行至台東，與部落族人共同見證南島舟船的航行壯舉；當南島舟船抵達後，將舉行隆重的海上迎接儀式，並邀請各部落的族人共同慶祝這一重要時刻，與來自不同國家的航海民族攜手，一齊進行南島族群之間的跨海串聯。
原民處進一步說明，5月交流活動期間將安排一系列精彩的部落巡禮遊程與海陸體驗活動，讓參與者透過多元的遊覽，感受台東原住民族的特色與多樣性。活動包括海洋生態導覽、傳統手工藝工作坊、品味部落風味餐等，讓參與者在享受美麗景觀的同時，也能親身體驗原住民族的傳統生活。
此外，也將舉辦分享會，屆時部落長老與文化傳承者將分享豐富的部落歷史、海洋文化以及造舟與航海的技藝，屆時邀請所有對海洋文化有興趣的朋友踴躍參與盛會，一同見證並成為南島文化交流的一部分。
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