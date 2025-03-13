基隆騎樓停車擴大？ 謝國樑：謹慎評估

基隆市目前開放76處騎樓停機車，民眾多直接騎進騎樓、人行道，造成亂象及人車爭道危險；但也議員認為解決機車一位難求困境應擴大路段。市長謝國樑說，騎樓開放停車褒貶不一，未來是否擴大會再謹慎評估，騎進騎樓問題警力將加強宣導、取締。

市府昨在議會報告騎樓開放停車政策，議員鄭文婷指出，開放騎樓停車後，民眾多半把機車騎進騎樓、人行道再進停車格，造成「人車爭道」亂象，對行人不友善，應嚴格規定車頭方向，引導機車不要上騎樓。

議員施偉政說，騎樓開放停車常有糾紛發生，甚至演變成社區的問題，執行的區域要因地制宜，不要變成地方困擾。

議員呂美玲表示，市民肯定騎樓停車，解決車位一位難求，應逐步階段性開放，但很多民眾反映「綠腳丫」禁停通道貼紙易脫落，辨識惹爭議，應改善材質增加識別度。

議員陳冠羽認為，開放2年來影響民眾大，應檢討改善，留給行人的通道應增為1.5公尺，騎樓可停不代表能騎車，常導致人車相衝突，且可停放範圍不明，民眾常往往搞不清楚。

謝國樑回應，開放騎樓停車各界不同聲音，未來會更謹慎以對，有的議員認為要擴大，有的不一定適合開放，需要有共識，議會決議通過的路段會積極開放，其他路段會再謹慎評估；行人空間未來將要求1.5公尺。