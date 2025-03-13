聽新聞
0:00 / 0:00

基隆騎樓停車擴大？ 謝國樑：謹慎評估

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆76處騎樓開放停車，民眾反映「綠腳丫」通道禁停貼紙易脫落應改善材質。記者游明煌／攝影
基隆76處騎樓開放停車，民眾反映「綠腳丫」通道禁停貼紙易脫落應改善材質。記者游明煌／攝影

基隆市目前開放76處騎樓停機車，民眾多直接騎進騎樓、人行道，造成亂象及人車爭道危險；但也議員認為解決機車一位難求困境應擴大路段。市長謝國樑說，騎樓開放停車褒貶不一，未來是否擴大會再謹慎評估，騎進騎樓問題警力將加強宣導、取締。

市府昨在議會報告騎樓開放停車政策，議員鄭文婷指出，開放騎樓停車後，民眾多半把機車騎進騎樓、人行道再進停車格，造成「人車爭道」亂象，對行人不友善，應嚴格規定車頭方向，引導機車不要上騎樓。

議員施偉政說，騎樓開放停車常有糾紛發生，甚至演變成社區的問題，執行的區域要因地制宜，不要變成地方困擾。

議員呂美玲表示，市民肯定騎樓停車，解決車位一位難求，應逐步階段性開放，但很多民眾反映「綠腳丫」禁停通道貼紙易脫落，辨識惹爭議，應改善材質增加識別度。

議員陳冠羽認為，開放2年來影響民眾大，應檢討改善，留給行人的通道應增為1.5公尺，騎樓可停不代表能騎車，常導致人車相衝突，且可停放範圍不明，民眾常往往搞不清楚。

謝國樑回應，開放騎樓停車各界不同聲音，未來會更謹慎以對，有的議員認為要擴大，有的不一定適合開放，需要有共識，議會決議通過的路段會積極開放，其他路段會再謹慎評估；行人空間未來將要求1.5公尺。

人行道 議員 騎樓

延伸閱讀

騎樓開放擺攤？基隆市長謝國樑：要研究各縣市做法

影／基隆騎樓停車增亂象擬擴大？謝國樑：褒貶不一謹慎評估

基隆捷運爭議侯友宜致電謝國樑親自溝通 謝：共創雙贏

侯友宜重申盼基捷盡早開工 副市長18日拜會謝國樑溝通

相關新聞

基隆騎樓停車擴大？ 謝國樑：謹慎評估

基隆市目前開放76處騎樓停機車，民眾多直接騎進騎樓、人行道，造成亂象及人車爭道危險；但也議員認為解決機車一位難求困境應擴...

基捷爭議新北將拜會謝國樑 議長童子瑋：早溝通就沒爭議了

基隆捷運由新北市府主責，近期因總經費、分段招標引發爭議。新北市副市長陳純敬預計18日拜會謝國樑市長溝通。基隆市議長童子瑋...

「暢遊宜蘭抽好禮」帶進4千萬觀光效益 民眾消費701元抽中汽車

宜蘭縣政府為振興經濟，去年底推出「暢遊宜蘭抽好禮」，今天最後一波抽獎活動，最大獎汽車由員山鄉朱小姐獲得，她在藥妝店只花7...

大武崙沙灘1日3溺斃遭監院糾正 基隆市府祭智慧化監控

基隆危險海域近10年死亡36人，大武崙沙灘海域占12人，112年8月12日發生單日陸續有3人溺斃意外，監察院上月通過基隆...

花蓮縣回訪日本滋賀縣議會 縣府盼締姊妹城市

日本滋賀縣議會地方創生與防災減災對策特別委員會去年參訪花蓮，洽逢311大地震14週年，花蓮縣消防局今天回訪，縣長徐榛蔚期...

瞬間變成小人國…台東出現神秘2米巨型螺絲 村民熱議

台東縣海端鄉一處土地上出現數根不明「巨型螺絲」，每根近2米的螺絲引起當地村民熱議，有村民笑說，「這是給外星人用的螺絲嗎？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。